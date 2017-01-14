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https://sport.mail.ru/news/boxing/28424909/
14 января 2017, 11:58 | Бокс | Р-Спорт

Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Поветкина состоится 1 февраля

Вскрытие пробы Б российского боксера Александра Поветкина состоится 1 февраля, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Вскрытие пробы Б российского боксера Александра <span class=error>Поветкина</span> состоится 1 февраля сообщил агентству Р-Спорт президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио <span class=error>Сулейман</span>. Увеличить
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Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге победил француза Йоанна Дюопа. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась «чистой». Проба Б должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории в Лос-Анджелесе, но вскрытие перенесли на неопределенный срок.

«Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений», — сказал Сулейман по телефону.
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WBC: Перенос вскрытия пробы «Б» Поветкина не повлияет на расследование его дела

WBC: Перенос вскрытия пробы «Б» Поветкина не повлияет на расследование его дела

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает расследование по делу россиянина Александра Поветкина, несмотря на перенос вскрытия допинг- пробы «Б» спортсмена. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
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