Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Поветкина состоится 1 февраля
Вскрытие пробы Б российского боксера Александра Поветкина состоится 1 февраля, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
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Видимо, что-то случилось...
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Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге победил француза Йоанна Дюопа. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя Сулейман сообщил, что
«Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин
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