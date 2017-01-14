Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Поветкина состоится 1 февраля

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Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге победил француза Йоанна Дюопа. Изначально россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC, но утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась «чистой». Проба Б должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории в Лос-Анджелесе, но вскрытие перенесли на неопределенный срок.