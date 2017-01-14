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https://sport.mail.ru/news/boxing/28424688/
14 января 2017, 11:08 | Бокс | Sports.kz

Карл Фроч: Джейкобс — первый настоящий тест для Головкина

Завершивший карьеру британский суперсредневес Карл Фроч считает Дэниэла Джейкобса самым сильным оппонентом в послужном списке Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.

Завершивший карьеру британский суперсредневес Карл <span class=error>Фроч</span> считает <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса самым сильным оппонентом в послужном списке Геннадия <span class=error>Головкина</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Головкин — Джейкобс? Хороший бой, Джейкобс — великолепный боец, признанный в среднем весе, крепкий. Мне нравится то, что он делает. Серьезная проверка. Возможно, первый настоящий тест для Головкина», — ответил Фроч в интервью iFL.TV.

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