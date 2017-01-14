Карл Фроч: Джейкобс — первый настоящий тест для Головкина
Завершивший карьеру британский суперсредневес Карл Фроч считает Дэниэла Джейкобса самым сильным оппонентом в послужном списке Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.
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«Головкин — Джейкобс? Хороший бой, Джейкобс — великолепный боец, признанный в среднем весе, крепкий. Мне нравится то, что он делает. Серьезная проверка. Возможно, первый настоящий тест для Головкина», — ответил Фроч в интервью iFL.TV.
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