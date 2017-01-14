Эрисланди Лара нокаутировал Юрия Формана в четвертом раунде

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Бой прошел в Хайалиа (штат Флорида, США) на арене Hialeah Park Racing ` Casino и завершился в четвертом раунде. Лара действовал в ринге более активно, чем претендент, в первый раз отправив соперника на настил в третьем раунде, а затем в четвертом. Форман встал до того, как рефери досчитал до десяти, но так как стоял на ногах неуверенно, поединок был остановлен.

Таким образом, Лара в шестой раз защитил свои титулы, которые выиграл у Альфредо Ангуло в июне 2013 года.

Отметим, что Лара является потенциальным соперником Геннадия Головкина, периодически заявляя, что готов драться с GGG.