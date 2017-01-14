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https://sport.mail.ru/news/boxing/28424411/
14 января 2017, 10:55 | Бокс | Vesti.kz

Эрисланди Лара нокаутировал Юрия Формана в четвертом раунде

Чемпион мира по версиям WBA и IBO в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО) отстоял свои титулы, нокаутировав Юрия Формана из Израиля (34−3, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кубинец в шестой раз защитил свои титулы. Увеличить
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Бой прошел в Хайалиа (штат Флорида, США) на арене Hialeah Park Racing ` Casino и завершился в четвертом раунде. Лара действовал в ринге более активно, чем претендент, в первый раз отправив соперника на настил в третьем раунде, а затем в четвертом. Форман встал до того, как рефери досчитал до десяти, но так как стоял на ногах неуверенно, поединок был остановлен.

Таким образом, Лара в шестой раз защитил свои титулы, которые выиграл у Альфредо Ангуло в июне 2013 года.

Отметим, что Лара является потенциальным соперником Геннадия Головкина, периодически заявляя, что готов драться с GGG.
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