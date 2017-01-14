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https://sport.mail.ru/news/boxing/28424402/
14 января 2017, 10:54 | Бокс | Sports.kz

BleacherReport.com: Чавес-младший подготовит Альвареса к Головкину

Американский спортивный портал BleacherReport.com отметил, что бой Сауля «Канело» Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим станет отличным «прекурсором» для поединка Канело с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Американский спортивный портал BleacherReport.com отметил что бой <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса с Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> станет отличным <span class=error>прекурсором</span> для поединка <span class=error>Канело</span> с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Напомним, стороны мексиканских боксеров договорились об их очном поединке на 6 мая.

«Может быть промоутерская команда Golden Boy наконец поняла, что Альваресу не нужны бессмысленные, глупые бои против безнадежной оппозиции. Ему нужно драться с доказанными победителями, которые являются средневесами или еще крупнее. Только такие могут подготовить его к встрече с Головкиным. И Чавес-младший определенно один из таких. Он завоевал чемпионский титул WBC в 2011 в бою против Себастьяна Збика, а затем успешно защитил его в поединках с серьезными претендентами, такими как Марко Антонио Рубио и Энди Ли, прежде чем проиграть единогласным решением судей Серхио Мартинесу в 2012-м.

Про бой Канело — Чавес младший можно сказать не так много, кроме того, что это, черт возьми, идеальный поединок. Чемпион мира в среднем весе Альварес наконец получит оппонента, который будет обладать физическими габаритами и былыми заслугами, необходимыми для подготовки к встрече с Головкиным. Если Альварес сможет побить крупного и сильного Чавеса также, как он побеждал своих других соперников, то идея фанатов, желающих увидеть, как он одолеет Головкина, уже не будет такой далекой от реальности, — написано в статье.

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