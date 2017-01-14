BleacherReport.com: Чавес-младший подготовит Альвареса к Головкину
Американский спортивный портал BleacherReport.com отметил, что бой Сауля «Канело» Альвареса с Хулио Сезаром
Чавесом-младшим станет отличным «прекурсором» для поединка Канело с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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Напомним, стороны мексиканских боксеров договорились об их очном поединке на 6 мая.
«Может быть промоутерская команда Golden Boy наконец поняла, что Альваресу не нужны бессмысленные, глупые бои против безнадежной оппозиции. Ему нужно драться с доказанными победителями, которые являются средневесами или еще крупнее. Только такие могут подготовить его к встрече с Головкиным. И
Про бой Канело — Чавес младший можно сказать не так много, кроме того, что это, черт возьми, идеальный поединок. Чемпион мира в среднем весе Альварес наконец получит оппонента, который будет обладать физическими габаритами и былыми заслугами, необходимыми для подготовки к встрече с Головкиным. Если Альварес сможет побить крупного и сильного Чавеса также, как он побеждал своих других соперников, то идея фанатов, желающих увидеть, как он одолеет Головкина, уже не будет такой далекой от реальности, — написано в статье.
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