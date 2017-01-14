BleacherReport.com: Чавес-младший подготовит Альвареса к Головкину

Напомним, стороны мексиканских боксеров договорились об их очном поединке на 6 мая.

«Может быть промоутерская команда Golden Boy наконец поняла, что Альваресу не нужны бессмысленные, глупые бои против безнадежной оппозиции. Ему нужно драться с доказанными победителями, которые являются средневесами или еще крупнее. Только такие могут подготовить его к встрече с Головкиным. И Чавес-младший определенно один из таких. Он завоевал чемпионский титул WBC в 2011 в бою против Себастьяна Збика, а затем успешно защитил его в поединках с серьезными претендентами, такими как Марко Антонио Рубио и Энди Ли, прежде чем проиграть единогласным решением судей Серхио Мартинесу в 2012-м.

Про бой Канело — Чавес младший можно сказать не так много, кроме того, что это, черт возьми, идеальный поединок. Чемпион мира в среднем весе Альварес наконец получит оппонента, который будет обладать физическими габаритами и былыми заслугами, необходимыми для подготовки к встрече с Головкиным. Если Альварес сможет побить крупного и сильного Чавеса также, как он побеждал своих других соперников, то идея фанатов, желающих увидеть, как он одолеет Головкина, уже не будет такой далекой от реальности, — написано в статье.