Промоутер Альвареса прокомментировал решение драться с Чавесом раньше Головкина

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Подробностями поделился журналист USA Today Sports Майк Коппинджер в своем «Твиттере»: «Я спросил Гомеса, почему “Канело” перепрыгнул» 160 фунтов — вес Головкина, хотя говорил, что ему нужно подготовить себя к бою с GGG. Он ответил: «Есть такие бои, которые выходят за рамки титулов».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I asked about Canelo jumping over 160 when it was said he needed to build up to weight for GGG. <a href="https://twitter.com/makeawar">@makeawar</a> says this fight transcends titles</p>— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) <a href="https://twitter.com/MikeCoppinger/status/819990415579480065">13 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, пока известна лишь дата боя Альварес — Чавес. Место проведения будет объявлено позже. Поединок из 12-ти раундов пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта (74,6 килограмма). Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций PPV.