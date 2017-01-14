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https://sport.mail.ru/news/boxing/28424189/
14 января 2017, 10:43 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Альвареса прокомментировал решение драться с Чавесом раньше Головкина

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Сауля «Канело» Альвареса, прокомментировал, почему мексиканский боксер решил подписать контракт со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в 164,5 фунтах, избегая в то же время встречи с Геннадием Головкиным, который дерется в более низкой категории.

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Подробностями поделился журналист USA Today Sports Майк Коппинджер в своем «Твиттере»: «Я спросил Гомеса, почему “Канело” перепрыгнул» 160 фунтов — вес Головкина, хотя говорил, что ему нужно подготовить себя к бою с GGG. Он ответил: «Есть такие бои, которые выходят за рамки титулов».

Напомним, пока известна лишь дата боя Альварес — Чавес. Место проведения будет объявлено позже. Поединок из 12-ти раундов пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта (74,6 килограмма). Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций PPV.

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