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https://sport.mail.ru/news/boxing/28424181/
14 января 2017, 10:38 | Бокс | Sports.kz

Как Жакиянов готовится к титульному бою в США

10 февраля в американском городке Толедо 33-летний казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) встретится с 29-летним боксером из США Роуши Уорреном (14−1, 4КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (53,5 кг), принадлежащие американцу, сообщает сообщество «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

10 февраля в американском городке Толедо 33-летний <span class=error>казахстанец</span> <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> (26−1 18КО) встретится с 29-летним боксером из США <span class=error>Роуши</span> <span class=error>Уорреном</span> (14−1 4КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (535 кг) принадлежащие американцу сообщает сообщество Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Жакиянов ведет подготовку к предстоящему поединку в Англии под руководством известного в прошлом боксера Рикки Хаттона. В рамках тренировочного процесса казахстанец проводит спарринги с местными перспективами: Джеймсом Дикенсоном, Брэндоном Даордом, Кайлом Юсафом и Джонни Куигли.

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