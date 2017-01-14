Как Жакиянов готовится к титульному бою в США
10 февраля в американском городке Толедо 33-летний казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) встретится с 29-летним боксером из США Роуши Уорреном (14−1, 4КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (53,5 кг), принадлежащие американцу, сообщает сообщество «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Жакиянов ведет подготовку к предстоящему поединку в Англии под руководством известного в прошлом боксера Рикки Хаттона. В рамках тренировочного процесса казахстанец проводит спарринги с местными перспективами: Джеймсом Дикенсоном, Брэндоном Даордом, Кайлом Юсафом и Джонни Куигли.
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