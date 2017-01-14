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https://sport.mail.ru/news/boxing/28424179/
14 января 2017, 10:38 | Бокс | Sports.kz

Санчес ожидает нокдауна и нокаута в бою Головкин — Джейкобс

Тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес поделился своим прогнозом относительно хода поединка казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом, пишет Sports.kz.

Тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> поделился своим прогнозом относительно хода поединка <span class=error>казахстанца</span> с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом пишет Sports.kz. Увеличить
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«Если вы заметили, когда Головкин позволяет себя бить, соперники не бьют его в подбородок, они наносят удары в область лба. Так он их ловит. Он знает, что может сделать, а что нет. У него большой любительский опыт в 250−300 боев, в ринге он умен. Думаю, что оба боксера [Головкин и Джейкобс] будут попадать друг в друга. Дэнни также будет наносить свои удары, поскольку он очень хороший боец. Но я думаю, Геннадий собьет его с ног примерно во втором-третьем раунде, затем измотает к шестому-седьмому, и бой завершится где-то к восьмому отрезку», — цитирует Санчеса OCregister.com.

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