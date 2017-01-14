«Если вы заметили, когда Головкин позволяет себя бить, соперники не бьют его в подбородок, они наносят удары в область лба. Так он их ловит. Он знает, что может сделать, а что нет. У него большой любительский опыт в 250−300 боев, в ринге он умен. Думаю, что оба боксера [Головкин и Джейкобс] будут попадать друг в друга. Дэнни также будет наносить свои удары, поскольку он очень хороший боец. Но я думаю, Геннадий собьет его с ног примерно во втором-третьем раунде, затем измотает к шестому-седьмому, и бой завершится где-то к восьмому отрезку», — цитирует Санчеса OCregister.com.