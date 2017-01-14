Геннадий Головкин рассказал о своих поражениях, Ронде Роузи и семье

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Блог JabHookUppercut на «Фанзоне» перевел запись передачи, опубликовав видео с русскими субтитрами.

— Все в ожидании боя в Madison Square Garden. Почему там, а не в Лас-Вегасе?

— Во-первых, все уважают Нью-Йорк. Это Мекка бокса. Это будет больше исторический, нежели коммерческий бой, — сказал Головкин.

— Так почему никто не хочет драться с тобой, GGG? Почему тебе так тяжело заполучить поединки?

— Не знаю, это не моя проблема, спроси моего тренера, это — его ошибка (смеется). Я открыт для любого.

— Какой у тебя план на бой с Дэниэлом Джейкобсом?

— У меня есть план, но он не один. Джейкобс знает, как боксировать. Я всегда готов, но сейчас у меня нет конкретного плана, потому что он о нем знает. Будет классный бой.

— Что заставило тебя попасть в бокс, будучи мальчишкой?

— Это было давно. Думаю, моя семья настояла. Мне нравится любой вид спорта: баскетбол, бейсбол. Мои старшие братья сказали, что мне немножко надо сходить на бокс, попробовать себя там.

— У тебя были проблемы, ты не мог сдержать ярость внутри себя как ребенок?

— Иногда такое бывало.

— Я много раз видела, как старшие говорят: «Иди побей его».

— И это тоже часть моей истории. Сейчас все по-другому.

— Ты был хулиганом?

— Иногда (все смеются).

— Проигрывал ли когда-либо, когда был молод?

— Да, не так много — может быть, четыре или пять раз, но на улице — никогда!

— Кто были эти парни? Может быть, им надо было дать перчатки и подписать с ними контракт, потому что ты никогда не был в нокдауне и нокауте?

— Никогда!

— 24 победы подряд нокаутом, и ты проиграл последний раз, когда был подростком?

— Нет, в финале Олимпиады-2004.

— Правда? Кто был этот парень?

— Он из России, очень хороший боксер (Гайдарбек Гайдарбеков — прим.Vesti.kz).

— Какой у тебя режим дня? Мы часто видим у многих контейнеры для диеты?

— Ничего такого. Я не такой большой, не такой огромный для 160 фунтов.

— Часто ли люди останавливают на улице, как, например, Майка Тайсона?

— Иногда, не так часто.

— Тебе 34 года. Когда ты планируешь завершить карьеру? Когда мы смотрели последний бой Бернарда Хопкинса и этот нокаут … Ты смотрел тот бой?

— Хороший вопрос. Сейчас я прекрасно себя чувствую, где-то на 25 лет. Я не знаю, это бокс. Может быть, после следующего боя, может быть — завтра. Это жизнь.

— Испытывал ли ты чувство страха в ринге когда-нибудь?

— Никогда!

— Обычно ты тот, кого боятся в ринге. Не было мысли, что соперник может нанести правильный удар?

— Мне самому интересно, я — фанат спорта. Я понимаю, что это поединок, драка. Но для меня в первую очередь это — спорт.

— Давайте поговорим про Ронду Роузи. Видел ли тот бой с Амандой Нуньес?

— Я видел. Это сумасшествие. Я думаю, что она еще не готова к чемпионским боям. Ей нужно время.

— Считаешь ли ты, что ей нужно завершить карьеру, поскольку она жестко отхватила?

— Не знаю, но точно на сто процентов уверен, что UFC нужен такой человек, как Ронда.

— Было ли тебе жалко видеть такое избиение?

— Это бокс. Я прекрасно ее знаю, она — мой друг. Я понимаю, что UFC становится как бокс.

— Тебе нужно обучить ее боксу, поскольку у нее просто нет рук?

— Она дзюдоистка, а не боксер.

— Что ты думаешь про UFC, который по популярности догоняет бокс или уже превосходит его?

— Все очень интересно у них. Это другой вид спорта. Хотя я большой фанат бокса, мне нравится UFC, потому что там все — бойцы. Бокс — это классика, а UFC — как хай-тек. Возможно, там происходят сумасшедшие вещи, но выглядит все отлично.

— Получаешь ли ты удовольствие, причиняя вред соперникам?

— В ринге — да. Совсем разные чувства испытываю вне и внутри ринга. Я прекрасно понимаю, что нужно делать внутри — это моя работа.

— Испытываешь ли ты чувство вины после боя — «ох, не надо было его сильно бить» или что-то в этом роде?

— После боя я понимаю, что все закончено. Я уважаю всех соперников, поскольку они — прекрасные бойцы.

— Какой бой был самым сложным в карьере?

— Я надеюсь, что такой будет в будущем. Может быть — следующий.

— На каких боксеров ты смотрел в детстве? Кличко?

— Майк Тайсон, Мохаммед Али, Шугар Рэй Робинсон и следующее поколение — Хулио Сезар Чавес, Рой Джонс. Все чемпионами имели разные стиль и тактику.

— Как Америка развлекает тебя, GGG? Чем ты себя развлекаешь? Что любишь смотреть по ТВ?