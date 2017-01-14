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14 января 2017, 0:58 | Бокс | Чемпионат.com

Диллиан Уайт отказался от титула чемпиона Британии

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт отказался от титула чемпиона Великобритании из-за желания сконцентрироваться на более рейтинговых и прибыльных поединках. Обязательным претендентом на титул чемпиона Британии является Сэм Секстон.

«Мне нет смысла боксировать против Секстона ни в контексте рейтингов, ни с точки зрения денег. Я побил Чизору, а Чизора — Секстона. Для меня такой бой был бы шагом назад. Чизора дважды его нокаутировал, такой бой ничего не даст моей карьере», — приводит слова Уайта Sky Sports.
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