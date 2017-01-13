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https://sport.mail.ru/news/boxing/28422451/
13 января 2017, 21:46 | Бокс | Чемпионат.com

Стивенсон: Уорд не боится Ковалёва, реванша не будет из-за денег

Чемпион по версии WBC в полутяжёлом весе канадец Адонис Стивенсон считает, что реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалёвым не будет. Ранее Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей.

Бой российского боксера Сергея Ковалева и американца Андре Уорда. Увеличить
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«Уорд получил за первый бой $ 5 млн, поэтому он хочет больше получить за реванш. Но кто даст ему больше? Сторона Ковалёва имеет право на реванш и прочую ерунду, но поймите, Уорд должен получить свои деньги. Это единственная причина, почему реванша не будет. Уорд не боится, всё дело в деньгах. Если деньги будут на кону, любой боец будет драться с кем угодно», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.
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