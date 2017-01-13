Стивенсон: Уорд не боится Ковалёва, реванша не будет из-за денег

«Уорд получил за первый бой $ 5 млн, поэтому он хочет больше получить за реванш. Но кто даст ему больше? Сторона Ковалёва имеет право на реванш и прочую ерунду, но поймите, Уорд должен получить свои деньги. Это единственная причина, почему реванша не будет. Уорд не боится, всё дело в деньгах. Если деньги будут на кону, любой боец будет драться с кем угодно», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.