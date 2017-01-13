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https://sport.mail.ru/news/boxing/28421558/
13 января 2017, 19:46 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Джейкобс представляет для Головкина реальную угрозу

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> прокомментировал предстоящий бой с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Головкин привык драться три или четыре раза в году. То, что сейчас Джейкобс может представлять для него реальную угрозу, лишь мотивирует его. Это заставит GGG еще больше захотеть показать миру, какими великим боксером он является. У Головкина и Джейкобса — 90% нокаутов, поэтому в этот вечер кто-то будет нокаутирован. Кто первый нанесет хороший удар, тот и победит: оба боксера хороши в добивании. В бою с Бруком Головкин позволял себе немного поиграть, порой терял концентрацию и не спешил, как это было в боях с Монро и Уэйдом. Дэнни — совсем другой зверь. Головкин не позволит себе делать этого, потому что Дэнни может завершить бой одним ударом, — сказал Санчес.

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