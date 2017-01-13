Абель Санчес: Джейкобс представляет для Головкина реальную угрозу

— Головкин привык драться три или четыре раза в году. То, что сейчас Джейкобс может представлять для него реальную угрозу, лишь мотивирует его. Это заставит GGG еще больше захотеть показать миру, какими великим боксером он является. У Головкина и Джейкобса — 90% нокаутов, поэтому в этот вечер кто-то будет нокаутирован. Кто первый нанесет хороший удар, тот и победит: оба боксера хороши в добивании. В бою с Бруком Головкин позволял себе немного поиграть, порой терял концентрацию и не спешил, как это было в боях с Монро и Уэйдом. Дэнни — совсем другой зверь. Головкин не позволит себе делать этого, потому что Дэнни может завершить бой одним ударом, — сказал Санчес.