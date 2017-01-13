Абель Санчес: Джейкобс представляет для Головкина реальную угрозу
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Головкин привык драться три или четыре раза в году. То, что сейчас Джейкобс может представлять для него реальную угрозу, лишь мотивирует его. Это заставит GGG еще больше захотеть показать миру, какими великим боксером он является. У Головкина и Джейкобса — 90% нокаутов, поэтому в этот вечер
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter