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https://sport.mail.ru/news/boxing/28421260/
13 января 2017, 19:03 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: Кроуфорд и Ломаченко будут в Зале славы

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший похвалил чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда (30−0, 21 КО) и чемпиона WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (7−1, 5 КО).

12-кратный чемпион мира по боксу <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> похвалил чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе <span class=error>Теренса</span> Кроуфорда (30−0 21 КО) и чемпиона WBO во втором полулёгком весе Василия <span class=error>Ломаченко</span> (7−1 5 КО). Увеличить
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«Кроуфорд — потрясающий боец. Ломаченко — потрясающий боец. Считаю ли я, что они будут в Зале славы? Абсолютно точно», — сказал Мейвезер во время программы Firts Take на канале ESPN.
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