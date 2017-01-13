Мейвезер-младший: Кроуфорд и Ломаченко будут в Зале славы
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд
Мейвезер-младший похвалил чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда (30−0, 21 КО) и чемпиона WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко (7−1, 5 КО).
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«Кроуфорд — потрясающий боец. Ломаченко — потрясающий боец. Считаю ли я, что они будут в Зале славы? Абсолютно точно», — сказал Мейвезер во время программы Firts Take на канале ESPN.
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