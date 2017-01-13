Мейвезер-младший: Кроуфорд и Ломаченко будут в Зале славы

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«Кроуфорд — потрясающий боец. Ломаченко — потрясающий боец. Считаю ли я, что они будут в Зале славы? Абсолютно точно», — сказал Мейвезер во время программы Firts Take на канале ESPN.