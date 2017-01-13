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https://sport.mail.ru/news/boxing/28416903/
13 января 2017, 15:09 | Бокс | Чемпионат.com

Чавес-младший готов подписать контракт на бой с Альваресом

Хулио Сезар Чавес-младший заявил о готовности подписать контракт на бой с Саулем Альвасом, который планируется провести 6 мая в Лас-Вегасе.

По словам Чавеса, он согласился на новые требования Альвареса, в том числе и снижение лимита веса со 165 фунтов до 164,5 фунта. За этот бой Чавес должен получить гарантиированные $ 6 млн плюс процент от продаж боя по Pay-Per-View.

«У меня нет контракта, но, кажется, мы уже приняли все их требования. Мы согласились на снижение лимита веса со 165 фунтов до 164,5 фунта. Что касается моего гарантированного гонорара, то я не думаю, что он превышает 20−30% от общей суммы. Многие люди советовали мне не драться с ним, поступить с ним также, как он поступил с Геннадием Головкиным, потому что он злоупотребляет своими требованиями в переговорах. Не знаю, готовы ли Оскар де ла Хойя (промоутер Альвареса) и Сауль, но я готов.

Всё, что им нужно, это просто отправить мне контракт, который мы согласовали, и я подпишу его. У меня нет на руках контракта, и я тот, кто заботится о его подписании», — цитирует Чавеса BoxingScene.
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