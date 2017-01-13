Чавес-младший готов подписать контракт на бой с Альваресом
Хулио Сезар
Чавес-младший заявил о готовности подписать контракт на бой с Саулем Альвасом, который планируется провести 6 мая в Лас-Вегасе.
По словам Чавеса, он согласился на новые требования Альвареса, в том числе и снижение лимита веса со 165 фунтов до 164,5 фунта. За этот бой Чавес должен получить гарантиированные $ 6 млн плюс процент от продаж боя по
«У меня нет контракта, но, кажется, мы уже приняли все их требования. Мы согласились на снижение лимита веса со 165 фунтов до 164,5 фунта. Что касается моего гарантированного гонорара, то я не думаю, что он превышает 20−30% от общей суммы. Многие люди советовали мне не драться с ним, поступить с ним также, как он поступил с Геннадием Головкиным, потому что он злоупотребляет своими требованиями в переговорах. Не знаю, готовы ли Оскар де ла Хойя (промоутер Альвареса) и Сауль, но я готов.
Всё, что им нужно, это просто отправить мне контракт, который мы согласовали, и я подпишу его. У меня нет на руках контракта, и я тот, кто заботится о его подписании», — цитирует Чавеса BoxingScene.
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