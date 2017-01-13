Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28415437/
13 января 2017, 12:39 | Бокс | ТАСС

Бой Пакьяо — Михайленко может пройти в июле в Екатеринбурге

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и россиянином Дмитрием Михайленко может пройти в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил промоутер Михайленко, исполнительный директор «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.

Переговоры начнутся после поединка Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном 23 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее известный американский промоутер Боб Арум сообщил ТАСС, что Пакьяо предложили провести поединок против Михайленко в июне нынешнего года.

«Нам действительно интересен такой поединок, — сказал Титов. — В июле в Екатеринбурге пройдет очередная промышленная выставка Иннопром, и мы бы хотели в рамках этого мероприятия провести очень большой бой. Но для начала Мэнни нужно победить в Австралии (23 апреля Пакьяо проведет бой против австралийца Джеффа Хорна. — Прим. ТАСС), после чего мы сядем с Бобом Арумом за стол переговоров. На следующей неделе у меня будет встреча с Михайленко, он был настроен на матч-реванш с Манючи в мае».

«У нашей компании есть еще один боксер в этой весовой категории, так что если по каким-то причинам Михайленко не сможет боксировать с Пакьяо, мы с Бобом все равно будем обсуждать возможность боя Мэнни в июле в Екатеринбурге», — добавил собеседник агентства.

Последний бой Пакьяо провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу единогласным решением судей и завоевав пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.

Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Единственное поражение он потерпел 6 мая прошлого года от зимбабвийца Чарльза Манючи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Что будет, если Головкин уступит Джейкобсу

Что будет, если Головкин уступит Джейкобсу

Прямой агент известного менеджера Эла Хэймона Алекс Вайсфельд поделился со Sports.kz своим мнением о том, что будет с карьерой казахстанца Геннадия Головкина в случае поражения от Дэниэла Джейкобса.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Мутко: российские спортсмены готовы к жестким проверкам со стороны международных федераций

Отец хоккеистки: чешские фанаты во время игры сборной РФ бросали на лед стаканы с пивом

Свищев: экспертная комиссия Думы должна быстро отреагировать на доклад Макларена