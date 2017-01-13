Бой Пакьяо — Михайленко может пройти в июле в Екатеринбурге
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и россиянином Дмитрием Михайленко может пройти в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил промоутер Михайленко, исполнительный директор «РМК Боксинг промоушнз» Алексей Титов.
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Ранее известный американский промоутер Боб Арум сообщил ТАСС, что Пакьяо предложили провести поединок против Михайленко в июне нынешнего года.
«Нам действительно интересен такой поединок, — сказал Титов. — В июле в Екатеринбурге пройдет очередная промышленная выставка Иннопром, и мы бы хотели в рамках этого мероприятия провести очень большой бой. Но для начала Мэнни нужно победить в Австралии (23 апреля Пакьяо проведет бой против австралийца Джеффа Хорна. — Прим. ТАСС), после чего мы сядем с Бобом Арумом за стол переговоров. На следующей неделе у меня будет встреча с Михайленко, он был настроен на
«У нашей компании есть еще один боксер в этой весовой категории, так что если по
Последний бой Пакьяо провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу единогласным решением судей и завоевав пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.
Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Единственное поражение он потерпел 6 мая прошлого года от зимбабвийца Чарльза Манючи.
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