Что будет, если Головкин уступит Джейкобсу

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— Геннадий, даже гипотетически говоря, если проиграет Джейкобсу, останется знаковым боксером. Естественно, все будет зависеть от того, как проиграет, — но сама карма как нокаутера даст ему держаться в топе долго, — сказал Вайсфельд.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.