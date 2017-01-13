Что будет, если Головкин уступит Джейкобсу
Прямой агент известного менеджера Эла Хэймона Алекс Вайсфельд поделился со Sports.kz своим мнением о том, что будет с карьерой казахстанца Геннадия Головкина в случае поражения от Дэниэла Джейкобса.
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— Геннадий, даже гипотетически говоря, если проиграет Джейкобсу, останется знаковым боксером. Естественно, все будет зависеть от того, как проиграет, — но сама карма как нокаутера даст ему держаться в топе долго, — сказал Вайсфельд.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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