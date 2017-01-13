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https://sport.mail.ru/news/boxing/28413757/
13 января 2017, 10:52 | Бокс | Sports.kz

Что будет, если Головкин уступит Джейкобсу

Прямой агент известного менеджера Эла Хэймона Алекс Вайсфельд поделился со Sports.kz своим мнением о том, что будет с карьерой казахстанца Геннадия Головкина в случае поражения от Дэниэла Джейкобса.

Прямой агент известного менеджера <span class=error>Эла</span> Хэймона <span class=error>Алекс</span> Вайсфельд поделился со Sports.kz своим мнением о том что будет с карьерой <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> в случае поражения от <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса. Увеличить
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 — Геннадий, даже гипотетически говоря, если проиграет Джейкобсу, останется знаковым боксером. Естественно, все будет зависеть от того, как проиграет, — но сама карма как нокаутера даст ему держаться в топе долго, — сказал Вайсфельд.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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