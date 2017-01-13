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https://sport.mail.ru/news/boxing/28412834/
13 января 2017, 10:01 | Бокс | ТАСС

Пакьяо планирует в июле провести бой в России с Михайленко

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в июле планирует провести бой в России против Дмитрия Михайленко, что будет способствовать развитию российско-филиппинских отношений. Об этом ТАСС заявил промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо.

По мнению боксера этот поединок будет способствовать развитию <nobr>российско-филиппинских</nobr> отношений. Увеличить
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«Нам предложили провести бой против Дмитрия Михайленко, — сказал Арум. — Сейчас у Мэнни все расписано, но в июле у него будет свободное время. Мэнни сказал мне, что с огромной радостью проведет бой в России, потому что это хорошая возможность для продолжения развития отношений между Россией и Филиппинами, это просто отличная причина для проведения боя. Мэнни очень рад такому предложению и тому, что сможет представить свою страну на таком важном мероприятии».

В прошлом году Пакьяо был избран в Сенат Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Последний бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, Пакьяо одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии Всемирной боксерской организации (ВБО).

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.

Михайленко является обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение.
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