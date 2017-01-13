Санчес прокомментировал приглашение Хантера в команду Джейкобса
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, что он думает по поводу решения Дэниэла Джейкобса и его тренера Андре Розье привлечь в свою команду другого заслуженного специалиста — Вирджила Хантера, пишет Sports.kz.
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«Я считаю Вирджила великолепным тренером и очень его уважаю. Если Андре Розье чувствует, что Вирджил может помочь Джейкобсу в подготовке к самому большому поединку в карьере, то это его дело. Каждый тренер имеет свои методы работы. Они давно знают друг друга. Два великих специалиста в углу это лучше чем один. Если они чуствуют, что могут работать вместе, то это замечательно», — поделился с Boxingscene.com Санчес.
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