Санчес прокомментировал приглашение Хантера в команду Джейкобса

«Я считаю Вирджила великолепным тренером и очень его уважаю. Если Андре Розье чувствует, что Вирджил может помочь Джейкобсу в подготовке к самому большому поединку в карьере, то это его дело. Каждый тренер имеет свои методы работы. Они давно знают друг друга. Два великих специалиста в углу это лучше чем один. Если они чуствуют, что могут работать вместе, то это замечательно», — поделился с Boxingscene.com Санчес.