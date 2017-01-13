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https://sport.mail.ru/news/boxing/28412650/
13 января 2017, 9:45 | Бокс | Sports.kz

Санчес прокомментировал приглашение Хантера в команду Джейкобса

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал, что он думает по поводу решения Дэниэла Джейкобса и его тренера Андре Розье привлечь в свою команду другого заслуженного специалиста — Вирджила Хантера, пишет Sports.kz.

Наставник Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> рассказал что он думает по поводу решения <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса и его тренера <span class=error>Андре</span> <span class=error>Розье</span> привлечь в свою команду другого заслуженного специалиста — <span class=error>Вирджила</span> <span class=error>Хантера</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Я считаю Вирджила великолепным тренером и очень его уважаю. Если Андре Розье чувствует, что Вирджил может помочь Джейкобсу в подготовке к самому большому поединку в карьере, то это его дело. Каждый тренер имеет свои методы работы. Они давно знают друг друга. Два великих специалиста в углу это лучше чем один. Если они чуствуют, что могут работать вместе, то это замечательно», — поделился с Boxingscene.com Санчес.

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