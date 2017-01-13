Российский эксперт назвал боксеров, которые могли бы победить Геннадия Головкина

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— Александр, как должен выглядеть идеальный боксер, способный одержать победу над Геннадием Головкиным в среднем весе? Что и от кого Вы бы взяли для создания такого соперника?

— Идеальный соперник, который смог бы победить Головкина… На самом деле, было довольно много бойцов, которые составили бы для него серьезную проблему. И даже не надо собирать их в одного идеального бойца. Уж очень много здесь было выдающихся бойцов. Рэй Робинсон, Рэй Леонард, Марвин Хэглер, Томас Хернс, Вилфредо Бенитес, Роберто Дюран, Бернард Хопкинс в расцвете лет… Это только первые, кто приходит на ум.

— А если говорить о сегодняшних днях. Неужели только Сауль Альварес?

— Я вам так скажу. И Альварес не сможет. Хотя бы потому, что он его боится.

Напомним, изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что «Канело» действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия.

Ранее казахстанец признался, что ему важен бой с Альваресом. Однако он не знает наверняка, специально ли «Канело» ждет, пока он постареет. По мнению Головкина, в сложившейся ситуации виноваты промоутеры мексиканца.