Геннадий Головкин: Джейкобс заметно прибавил со времен проигрыша Пирогу
Казахстанский средневес Геннадий Головкин отметил прогресс Дэниэла Джейкобса с момента поражения американца представителю России Дмитрию Пирогу в 2010 году, сообщает Sports.kz.
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«Дэнни обладает оригинальным американским стилем. У Пирога был русский стиль и Дэнни не был к нему готов. Сейчас он стал гораздо сильнее. Я смотрел его бои и увидел, как он с тех пор прибавил», — приводит слова чемпиона The Ring.
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