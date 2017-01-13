Геннадий Головкин: Джейкобс заметно прибавил со времен проигрыша Пирогу

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«Дэнни обладает оригинальным американским стилем. У Пирога был русский стиль и Дэнни не был к нему готов. Сейчас он стал гораздо сильнее. Я смотрел его бои и увидел, как он с тех пор прибавил», — приводит слова чемпиона The Ring.