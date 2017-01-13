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https://sport.mail.ru/news/boxing/28412521/
13 января 2017, 9:43 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Джейкобс заметно прибавил со времен проигрыша Пирогу

Казахстанский средневес Геннадий Головкин отметил прогресс Дэниэла Джейкобса с момента поражения американца представителю России Дмитрию Пирогу в 2010 году, сообщает Sports.kz.

Казахстанский <span class=error>средневес</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> отметил прогресс <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса с момента поражения американца представителю России Дмитрию Пирогу в 2010 году сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Дэнни обладает оригинальным американским стилем. У Пирога был русский стиль и Дэнни не был к нему готов. Сейчас он стал гораздо сильнее. Я смотрел его бои и увидел, как он с тех пор прибавил», — приводит слова чемпиона The Ring.

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