Джейкобс не против боя с Альваресом в случае победы над Головкиным
«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэниэл Джейкобс ответил на вопрос о возможном поединке с Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.
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Корреспондент iFL.TV спросил Дэниэла, хотел бы он провести бой с Канело, если сумеет одержать победу над Головкиным 18 марта.
«Мы не любим заглядывать вперед наших оппонентов. Но я хотел бы драться с лучшими соперниками. Таков мой менталитет, и это то, чего мне всегда хотелось. Я встречал настоящие испытания в своей жизни и теперь нахожусь на том уровне, когда готов на 100% психологически и физически. Так что я просто хочу боксировать с лучшими, независимо от того, кто это будет», — ответил Джейкобс.
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