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https://sport.mail.ru/news/boxing/28412035/
13 января 2017, 9:22 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс не против боя с Альваресом в случае победы над Головкиным

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэниэл Джейкобс ответил на вопрос о возможном поединке с Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBA <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс ответил на вопрос о возможном поединке с <span class=error>Саулем</span> Альваресом пишет Sports.kz. Увеличить
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Корреспондент iFL.TV спросил Дэниэла, хотел бы он провести бой с Канело, если сумеет одержать победу над Головкиным 18 марта.

«Мы не любим заглядывать вперед наших оппонентов. Но я хотел бы драться с лучшими соперниками. Таков мой менталитет, и это то, чего мне всегда хотелось. Я встречал настоящие испытания в своей жизни и теперь нахожусь на том уровне, когда готов на 100% психологически и физически. Так что я просто хочу боксировать с лучшими, независимо от того, кто это будет», — ответил Джейкобс.

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