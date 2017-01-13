Джейкобс не против боя с Альваресом в случае победы над Головкиным

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Корреспондент iFL.TV спросил Дэниэла, хотел бы он провести бой с Канело, если сумеет одержать победу над Головкиным 18 марта.

«Мы не любим заглядывать вперед наших оппонентов. Но я хотел бы драться с лучшими соперниками. Таков мой менталитет, и это то, чего мне всегда хотелось. Я встречал настоящие испытания в своей жизни и теперь нахожусь на том уровне, когда готов на 100% психологически и физически. Так что я просто хочу боксировать с лучшими, независимо от того, кто это будет», — ответил Джейкобс.