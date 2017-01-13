Команды Головкина и Альвареса продолжают переговоры
Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер рассказал о продолжении переговоров с представителями Сауля Альвареса о его поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако Леффлер подчеркнул, что не готов забегать вперед грядущего боя казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом.
«Пока ничего не завершено. Но мы продолжаем переговоры. Было бы великолепно, если бы удалось заключить сделку, но никто из команды Головкина не смотрит вперед Дэниэла Джейкобса, потому что если Геннадий не победит 18 марта, то все, что я устрою на будущее, не будет иметь значения. Ему нужно выиграть, сохранить свои титулы, а затем мы посмотрим, что получится в будущем.
Промоушен боя с Джейкобсом, в случае успеха Геннадия, станет отправной точкой для всех тех бойцов, которые не хотели раньше с ним драться. Но нельзя предсказать, что может произойти 18 марта. Оба боксера уверены, что одержат победу,
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