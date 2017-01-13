Команды Головкина и Альвареса продолжают переговоры

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Однако Леффлер подчеркнул, что не готов забегать вперед грядущего боя казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом.

«Пока ничего не завершено. Но мы продолжаем переговоры. Было бы великолепно, если бы удалось заключить сделку, но никто из команды Головкина не смотрит вперед Дэниэла Джейкобса, потому что если Геннадий не победит 18 марта, то все, что я устрою на будущее, не будет иметь значения. Ему нужно выиграть, сохранить свои титулы, а затем мы посмотрим, что получится в будущем.