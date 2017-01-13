Берикбай Нуримбетов: Бой Головкин — Джейкобс продлится 6−8 раундов
25-летний казахстанский боксер компании «Diamond Ring» Берикбай Нуримбетов в разговоре с журналистом
онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» поделился прогнозом на следующий бой своего соотечественника Геннадия Головкина, который 18 марта в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
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«Я уверен, что Головкин одержит победу, — говорит Берикбай. — На мой взгляд, бой продлится 6−8 раундов. То есть я верю, что Джейкобс выдержит первую половину поединка. Возможно даже, что Головкин нокаутирует его в промежутке 6−8 раундов. Джейкобс — сильный боксер, но в среднем весе нет бойцов лучше Головкина».
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