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«Я уверен, что Головкин одержит победу, — говорит Берикбай. — На мой взгляд, бой продлится 6−8 раундов. То есть я верю, что Джейкобс выдержит первую половину поединка. Возможно даже, что Головкин нокаутирует его в промежутке 6−8 раундов. Джейкобс — сильный боксер, но в среднем весе нет бойцов лучше Головкина».