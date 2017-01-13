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https://sport.mail.ru/news/boxing/28411574/
13 января 2017, 8:55 | Бокс | Sports.kz

Берикбай Нуримбетов: Бой Головкин — Джейкобс продлится 6−8 раундов

25-летний казахстанский боксер компании «Diamond Ring» Берикбай Нуримбетов в разговоре с журналистом онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» поделился прогнозом на следующий бой своего соотечественника Геннадия Головкина, который 18 марта в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

25-летний казахстанский боксер компании Diamond <span class=error>Ring</span> Берикбай Нуримбетов в разговоре с журналистом <nobr>онлайн-издания</nobr> Профи Бокс Казахстана поделился прогнозом на следующий бой своего соотечественника Геннадия <span class=error>Головкина</span> который 18 марта в <nobr>Нью-Йорке</nobr> встретится с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом. Увеличить
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«Я уверен, что Головкин одержит победу, — говорит Берикбай. — На мой взгляд, бой продлится 6−8 раундов. То есть я верю, что Джейкобс выдержит первую половину поединка. Возможно даже, что Головкин нокаутирует его в промежутке 6−8 раундов. Джейкобс — сильный боксер, но в среднем весе нет бойцов лучше Головкина».

Всего на профи-ринге Нуримбетов провел 3 боя и во всех одержал победы. Боксер выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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