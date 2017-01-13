Дэниэл Джейкобс: Нет причин бояться Головкина, мы оба можем бить больно
Американский боксёр Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) сказал, что не боится чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО). Поединок между боксёрами состоится 18 марта в
Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден».
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«Геннадий не пугает меня. У меня нет причин бояться его. Мы мужчины. Мы оба можем бить больно, потому что мы боксёры. Пусть победит сильнейший. Я нокаутёр, думаю, у меня будет отличный шанс», — приводит слова Джейкобса Boxing News 24.
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