Дэниэл Джейкобс: Нет причин бояться Головкина, мы оба можем бить больно

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«Геннадий не пугает меня. У меня нет причин бояться его. Мы мужчины. Мы оба можем бить больно, потому что мы боксёры. Пусть победит сильнейший. Я нокаутёр, думаю, у меня будет отличный шанс», — приводит слова Джейкобса Boxing News 24.