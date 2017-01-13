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https://sport.mail.ru/news/boxing/28411573/
13 января 2017, 8:54 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Нет причин бояться Головкина, мы оба можем бить больно

Американский боксёр Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) сказал, что не боится чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО). Поединок между боксёрами состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден».

Американский боксёр <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) сказал что не боится чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC WBA IBF и IBO <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО). Поединок между боксёрами состоится 18 марта в <nobr>Нью-Йорке</nobr> на арене <span class=error>Мэдисон</span>-сквер-<span class=error>гарден</span>. Увеличить
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«Геннадий не пугает меня. У меня нет причин бояться его. Мы мужчины. Мы оба можем бить больно, потому что мы боксёры. Пусть победит сильнейший. Я нокаутёр, думаю, у меня будет отличный шанс», — приводит слова Джейкобса Boxing News 24.

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