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https://sport.mail.ru/news/boxing/28411538/
13 января 2017, 8:52 | Бокс | Sports.kz

Помощник Хэймона сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

Помощник известного промоутера Эла Хэймона Сэм Уотсон рассказал, что думает по поводу предстоящего поединка Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом, пишет Sports.kz.

Помощник известного промоутера <span class=error>Эла</span> Хэймона Сэм <span class=error>Уотсон</span> рассказал что думает по поводу предстоящего поединка Геннадия <span class=error>Головкина</span> с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом пишет Sports.kz. Увеличить
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«Это будет великолепный бой. Дэнни — настоящий средневес. Он силен, победил рак. А GGG — это все тот же GGG. Вместе они устроят фейерверк. Они оба умеют бить, так что получится классный поединок. Головкин — хороший парень, мы друзья. Мы с ним познакомились лет 5−6 назад. Он всегда очень уважителен и дружелюбен. Их бой не продлится 12 раундов. Будет 6−7−8 раундов», — поделился своим мнением Уотсон в интервью Fight Hype.

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