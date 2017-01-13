«Это будет великолепный бой. Дэнни — настоящий средневес. Он силен, победил рак. А GGG — это все тот же GGG. Вместе они устроят фейерверк. Они оба умеют бить, так что получится классный поединок. Головкин — хороший парень, мы друзья. Мы с ним познакомились лет 5−6 назад. Он всегда очень уважителен и дружелюбен. Их бой не продлится 12 раундов. Будет 6−7−8 раундов», — поделился своим мнением Уотсон в интервью Fight Hype.