Андре Розье: Планируем, что Джейкобс будет наносить около сотни ударов за раунд

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«Дэнни — большой панчер. Планируем, что он будет наносить около сотни ударов за раунд, чтобы контролировать бой.

Мы извлекли урок из боя Кертиса Стивенса. Я умолял его идти вперед, но он этого не делал. Дэнни же будет не только пробивать, но и двигаться. Вы должны двигать руками, чтобы добиться победы.

В ближайшее время мы уедем в Сан-Франциско. Вирджил Хантер предложил свой прекрасный зал. Я знаю его и Андре Уорда уже 23 года. Андре и Кертис Стивенс дрались, когда были моложе. Вирджил мне как брат, и там будет атмосфера, которая поможет Дэнни в подготовке. Андре Берто, Амир Хан и Андре Уорд тоже собираются приехать туда.

Дэнни спаррингует с парнями, которые крупнее Головкина. Большие панчеры не удивляют его, так что он будет готов к ударам, — цитирует Розье boxingscene.com.