Андре Розье: Планируем, что Джейкобс будет наносить около сотни ударов за раунд
Американский тренер Андре Розье, который уже сталкивался с Геннадием Головкиным и его командой, будучи в углу ринга у своего племянница Кертиса Стивенса, считает, что ключом к победе его подопечного Дэниэла Джейкобса над казахстанцем будет активность.
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«Дэнни — большой панчер. Планируем, что он будет наносить около сотни ударов за раунд, чтобы контролировать бой.
Мы извлекли урок из боя Кертиса Стивенса. Я умолял его идти вперед, но он этого не делал. Дэнни же будет не только пробивать, но и двигаться. Вы должны двигать руками, чтобы добиться победы.
В ближайшее время мы уедем в
Дэнни спаррингует с парнями, которые крупнее Головкина. Большие панчеры не удивляют его, так что он будет готов к ударам, — цитирует Розье boxingscene.com.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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