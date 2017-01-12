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12 января 2017, 22:13 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер: Мне нравится Уорд, но он не победил Ковалёва

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший рассказал, что ему нравится американский чемпион в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBC и IBF Андре Уорд, но его победа над россиянином Сергеем Ковалёвым вызывает много вопросов.

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© Reuters

Напомним, Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей. Сейчас команды ведут переговоры о бое-реванше.

«Мне нравится Андре, но я называю вещи своими именами. Он не выиграл тот бой. Ему стоит многое поменять, если он намерен боксировать с Ковалёвым снова. Например, нужно поменять тренера. Хантер — совсем не хороший тренер, я так считаю. Он отличный дядька, но он никогда не боксировал сам и не знает, что советовать в сложные моменты боя. Опыт — необходимое условие, хотя бы в любителях. Он бы не смог оказаться в моём углу», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.
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