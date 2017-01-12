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https://sport.mail.ru/news/boxing/28409209/
12 января 2017, 20:47 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Бой Мейвезера и Макгрегора — просто болтовня

Промоутер Боб Арум уверен, что боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором не будет.

«Они из двух разных видов спорта, и разговоры об их встрече на боксёрском ринге — просто разговоры. Это был бы не конкурентный бой. Как я понимаю, у Макгрегора контракт с UFC, и на любое появление на боксёрском ринге он должен был бы получить их одобрение.

То, что вы слышите от Мейвезера и Макгрегора, — просто болтовня. Это держит их имена на слуху, но всерьёз рассматривать там нечего. Мы можем насладиться их остроумием, но они не будут драться, UFC этого не позволит», — цитирует Арума Boxing Scene.
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