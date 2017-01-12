Геннадий Головкин: Бой со мной — большой шаг в будущее для Джейкобса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) в интервью SecondsOut рассказал о предстоящем бое с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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— Дэнни — мой любимый боксер, потому что он готов драться с кем угодно. Я давно его знаю, помню его еще по любителям. Он чемпион, настоящий чемпион. Я уважаю его и могу сказать, что на сегодняшний день это мой самый сильный соперник. Он ждал этого шанса, и такая возможность представилась. Этот бой — большой шаг вперед для него, большой шаг в будущее. Пока я не думаю о бое с Канело, потому что знаю, кто такой Джейкобс. Я полностью сконцентрирован на бое с ним, — сказал Головкин.
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