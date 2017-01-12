— Дэнни — мой любимый боксер, потому что он готов драться с кем угодно. Я давно его знаю, помню его еще по любителям. Он чемпион, настоящий чемпион. Я уважаю его и могу сказать, что на сегодняшний день это мой самый сильный соперник. Он ждал этого шанса, и такая возможность представилась. Этот бой — большой шаг вперед для него, большой шаг в будущее. Пока я не думаю о бое с Канело, потому что знаю, кто такой Джейкобс. Я полностью сконцентрирован на бое с ним, — сказал Головкин.