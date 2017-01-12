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12 января 2017, 19:04 | Бокс | Чемпионат.com

Стивенсон: Ковалёв выглядел бойцом на четыре раунда в поединке с Уордом

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон заявил, что бой с Андре Уордом показал неспособность Сергея Ковалёва работать на ринге дольше четырёх раундов.

Бой российского боксера Сергея Ковалева и американца Андре Уорда. Увеличить
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© AP 2016

«Я видел бой, Ковалёв был уставшим. Он устал после четырёх раундов. Выглядел, как боец на четыре раунда. Он дрался с Уордом, а не старым Хопкинсом, который мало двигается. Он дрался с Уордом, и, по-моему, Уорд выиграл бой.

Бокс — это не несколько раундов, если бой продолжается 12 раундов, то в счёт идут все. Ковалёв говорил много ерунды про то, как нокаутирует Уорда, а на ринге всё вышло иначе. После четырёх раундов его ноги устали. Уорд увидел его усталость, увидел, что сила Ковалёва уже не та. Умей ты бить с одинаковой силой все 12 раундов — одно дело, но с Ковалёвым — другое», — цитирует Стивенсона Boxing Scene.
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