Стивенсон: Ковалёв выглядел бойцом на четыре раунда в поединке с Уордом
Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон заявил, что бой с Андре Уордом показал неспособность Сергея Ковалёва работать на ринге дольше четырёх раундов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я видел бой, Ковалёв был уставшим. Он устал после четырёх раундов. Выглядел, как боец на четыре раунда. Он дрался с Уордом, а не старым Хопкинсом, который мало двигается. Он дрался с Уордом, и,
Бокс — это не несколько раундов, если бой продолжается 12 раундов, то в счёт идут все. Ковалёв говорил много ерунды про то, как нокаутирует Уорда, а на ринге всё вышло иначе. После четырёх раундов его ноги устали. Уорд увидел его усталость, увидел, что сила Ковалёва уже не та. Умей ты бить с одинаковой силой все 12 раундов — одно дело, но с Ковалёвым — другое», — цитирует Стивенсона Boxing Scene.
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