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12 января 2017, 18:04 | Бокс | Р-Спорт

Хрюнов: Следующий бой россиянина Александра Устинова запланирован на 4 марта в Англии

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Следующий поединок россиянина Александра Устинова запланирован на 4 марта в Англии, после чего боксер должен провести бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер спортсмена Владимир Хрюнов.

В январе портал Fightnews сообщил, что WBA санкционировала титульный бой между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо, победитель которого свою первую защиту проведет именно против Устинова. Ранее другой российский супертяжеловес Александр Поветкин имел проблемы с допинг-тестами, проводимыми Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA), перед боями с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном.

«Устинов должен встретиться с победителем боя за регулярный титул WBA Окендо — Бриггс. Мы вступили в полемику, которая для меня беспричинная и беспринципная — одним из требований стороны Окендо для боя с Устиновым было тестирование в лаборатории VADA, которая расцарапала сердца российских болельщиков и которая не вызывает у меня никакого доверия. Причем, это требование беспредметное, ведь у WBA нет такой программы, как у WBC, — сказал Хрюнов по телефону. — До этого мы планируем бой Александра 4 марта в Англии, сейчас идет обсуждение деталей с моим партнером Фрэнком Уорреном».
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