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Ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что филиппинцу поступило предложение провести бой с России.

«Пока Хабиб пытается понять, в какой он форме. Аллахвердиев — топовый боксер. Считаю, что он — единственный российский боксер, который в состоянии провести бой с Пакьяо в России», — сказал Хрюнов.

Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2012 года. Защитив пояс благодаря победе над французом Сулейманом М’Байе, в следующем же поединке он с ним расстался, проиграв в апреле 2014 года американцу Джесси Варгасу. После этого Аллахвердиев пропустил почти 18 месяцев из-за травмы руки. В начале октября 2015 года он проиграл американцу Эдриену Бронеру техническим нокаутом в поединке за титул чемпиона мира WBA в американском Цинциннати.

Всего в послужном списке Аллахвердиева 19 побед (9 нокаутом), два поражения.