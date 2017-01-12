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https://sport.mail.ru/news/boxing/28407480/
12 января 2017, 17:39 | Бокс | ТАСС

Хрюнов: Аллахвердиев — единственный, кто может провести бой с Пакьяо в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Хабиб Аллахвердиев является единственным боксером, который может успешно противостоять известному филиппинцу Мэнни Пакьяо. Об этом ТАСС заявил промоутер Аллахвердиева Владимир Хрюнов.

Ранее Боб Арум заявил что филиппинцу поступило предложение провести бой с России. Увеличить
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Ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что филиппинцу поступило предложение провести бой с России.

«Пока Хабиб пытается понять, в какой он форме. Аллахвердиев — топовый боксер. Считаю, что он — единственный российский боксер, который в состоянии провести бой с Пакьяо в России», — сказал Хрюнов.

Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2012 года. Защитив пояс благодаря победе над французом Сулейманом М’Байе, в следующем же поединке он с ним расстался, проиграв в апреле 2014 года американцу Джесси Варгасу. После этого Аллахвердиев пропустил почти 18 месяцев из-за травмы руки. В начале октября 2015 года он проиграл американцу Эдриену Бронеру техническим нокаутом в поединке за титул чемпиона мира WBA в американском Цинциннати.

Всего в послужном списке Аллахвердиева 19 побед (9 нокаутом), два поражения.
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