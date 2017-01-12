Хрюнов: Аллахвердиев — единственный, кто может провести бой с Пакьяо в России
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Хабиб Аллахвердиев является единственным боксером, который может успешно противостоять известному филиппинцу Мэнни Пакьяо. Об этом ТАСС заявил промоутер Аллахвердиева Владимир Хрюнов.
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Ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что филиппинцу поступило предложение провести бой с России.
«Пока Хабиб пытается понять, в какой он форме. Аллахвердиев — топовый боксер. Считаю, что он — единственный российский боксер, который в состоянии провести бой с Пакьяо в России», — сказал Хрюнов.
Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2012 года. Защитив пояс благодаря победе над французом Сулейманом М’Байе, в следующем же поединке он с ним расстался, проиграв в апреле 2014 года американцу Джесси Варгасу. После этого Аллахвердиев пропустил почти 18 месяцев
Всего в послужном списке Аллахвердиева 19 побед (9 нокаутом), два поражения.
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