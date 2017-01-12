Тренер сборной Казахстана по боксу: Елеусинову по силам достичь популярности Головкина

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— Мы знали, что Данияр перейдет в профессионалы. Он добился всех возможных результатов в любительском боксе — чемпион Олимпиады, мира и Азии. У него огромный опыт. Я верю, что ему по силам достичь популярности Геннадия Головкина. Обид на него у меня нет, я желаю ему только удачи и успехов. У Данияра для реализации своей мечты есть все, — отметил Айтжанов.

— В контракте есть условие, которое позволит Данияру выступить на следующей Олимпиаде?

— Ничего не могу сказать. Я документов не видел, к тому же Олимпиада еще не скоро. В любом случае в категории до 69 килограммов у нас хватает парней, которые смогут достойно заменить Елеусинова. За этот вес можно не переживать.

25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.

Сам официальный контракт Елеусинов подпишет в феврале, а первый поединок может состоится уже в мае в столице Китая — Пекине. Его промоутер Майк Алтамура уверен, что Елеусинов через два года станет чемпионом мира. Сам боксер уже прокомментировал свой переход в профи.