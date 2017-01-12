«Произошла юридическая коллизия, три боксера оказались с равными правами на титульный бой, — сказал Хрюнов. — Основная тема, на которую Окендо и Бриггс обратили внимание, — добровольное тестирование в лаборатории VADA. От этого вопроса мы решили уклониться. Александр Устинов проведет титульный поединок с победителем боя Окендо — Бриггс не позднее мая».

На счету Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение.