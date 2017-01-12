Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28407046/
12 января 2017, 17:09 | Бокс | ТАСС

Боксер Устинов проведет бой за титул WBA против победителя поединка Окендо — Бриггс

НАНТ /Франция/, 12 января. /ТАСС/. Российский боксер супертяжелого веса Александр Устинов проведет бой за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с победителем поединка между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо. Об этом ТАСС сообщил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.

«Произошла юридическая коллизия, три боксера оказались с равными правами на титульный бой, — сказал Хрюнов. — Основная тема, на которую Окендо и Бриггс обратили внимание, — добровольное тестирование в лаборатории VADA. От этого вопроса мы решили уклониться. Александр Устинов проведет титульный поединок с победителем боя Окендо — Бриггс не позднее мая».

На счету Устинова 33 победы (24 нокаутом) и одно поражение.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Хрюнов: Аллахвердиев — единственный, кто может провести бой с Пакьяо в России

Хрюнов: Аллахвердиев — единственный, кто может провести бой с Пакьяо в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Хабиб Аллахвердиев является единственным боксером, который может успешно противостоять известному филиппинцу Мэнни Пакьяо. Об этом ТАСС заявил промоутер Аллахвердиева Владимир Хрюнов.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Вице-президент ОКР: заявление NADO является попыткой оказать давление на МОК

Олимпийский чемпион Легков даст показания по допинговому делу 13 января

МПК отказался предоставлять ПКР фамилии значившихся в докладе Макларена россиян