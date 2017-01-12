Малиньяджи ведёт переговоры с Сеферино Родригесом о бое за титул EBU

Малиньяджи надеется провести бой с испанцем в Нью-Йорке.



«Я веду переговоры о бое с Родригесом за титул EBU. На данный момент мы пытаемся сделать так, чтобы этот бой произошёл, мы находимся в постоянном контакте с его командой.



Мы просто пытаемся выяснить статус возможного боя в США и общаемся с EBU по поводу судей, рефери и супервайзера боя. Если все они будут из Европы, то титул может быть разыгран в США. Деньги — значимый фактор», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.