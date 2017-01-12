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https://sport.mail.ru/news/boxing/28407036/
12 января 2017, 17:08 | Бокс | Чемпионат.com

Малиньяджи ведёт переговоры с Сеферино Родригесом о бое за титул EBU

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи (36−7−0, 7 КО) ведёт переговоры с чемпионом Европы по версии EBU во втором полусреднем весе Сеферино Родригесом (24−1−0, 12 КО).

Малиньяджи надеется провести бой с испанцем в Нью-Йорке.

«Я веду переговоры о бое с Родригесом за титул EBU. На данный момент мы пытаемся сделать так, чтобы этот бой произошёл, мы находимся в постоянном контакте с его командой.

Мы просто пытаемся выяснить статус возможного боя в США и общаемся с EBU по поводу судей, рефери и супервайзера боя. Если все они будут из Европы, то титул может быть разыгран в США. Деньги — значимый фактор», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.
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