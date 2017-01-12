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https://sport.mail.ru/news/boxing/28406179/
12 января 2017, 16:14 | Бокс | Vesti.kz

Андре Уорд может помочь Джейкобсу в подготовке к бою с Головкиным

Тренер Андре Розье раскрыл некоторые детали подготовки своего американского подопечного Дэниэла Джейкобса на бой против казахстанца Геннадия Головкина, сообщает Fight Hub.

Тренер американца поделился деталями подготовки. Увеличить
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— Головкин — очень хороший боец. Но все бойцы допускают ошибки. Наша задача — найти его ошибки и использовать их, — сказал Розье. — И я хочу отдать должное Келлу Бруку. Он поднялся в средний вес, чтобы драться с одним из самых жестких и агрессивных чемпионов этого дивизиона, которые когда-либо были. И он, такой маленький, дрался. Конечно, как полусредневес, он был быстрый. И к некоторым моментам Геннадий не был готов. Мы планируем что-то подобное. Дэнни быстрый, но еще и может бить (смеется). Поэтому этот бой будет другим.

— Давно ходят разговоры о возможном бое Андре Уорда и Геннадия Головкина. Будет ли Уорд помогать Дэниэлу Джейкобсу готовиться к поединку против GGG?

— Возможно, вы увидите его в зале (смеется). Знаете, Уорд для меня, как племянник. Я знаю, что он придет и поможет. Он мог бы потренироваться с Дэнни, мог бы даже поспарринговать с ним. Андре всегда был кем-то вроде духовного наставника для окружающих, вот почему я всегда его любил.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести «Казахстан» и KazSport.

Ранее стало известно, что готовиться к бою против GGG Джейкобсу также поможет тренер Уорда Вирджил Хантер.

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