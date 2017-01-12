Андре Уорд может помочь Джейкобсу в подготовке к бою с Головкиным
Тренер Андре Розье раскрыл некоторые детали подготовки своего американского подопечного Дэниэла Джейкобса на бой против казахстанца Геннадия Головкина, сообщает Fight Hub.
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— Головкин — очень хороший боец. Но все бойцы допускают ошибки. Наша задача — найти его ошибки и использовать их, — сказал Розье. — И я хочу отдать должное Келлу Бруку. Он поднялся в средний вес, чтобы драться с одним из самых жестких и агрессивных чемпионов этого дивизиона, которые
— Давно ходят разговоры о возможном бое Андре Уорда и Геннадия Головкина. Будет ли Уорд помогать Дэниэлу Джейкобсу готовиться к поединку против GGG?
— Возможно, вы увидите его в зале (смеется). Знаете, Уорд для меня, как племянник. Я знаю, что он придет и поможет. Он мог бы потренироваться с Дэнни, мог бы даже поспарринговать с ним. Андре всегда был
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
Ранее стало известно, что готовиться к бою против GGG Джейкобсу также поможет тренер Уорда Вирджил Хантер.
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