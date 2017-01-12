Промоутер: Казахстан богат талантами, а у Елеусинова есть уверенность, присущая великим бойцам
Глава промоутерской компании MJA Entertainment`s Майк Алтамура, который теперь представляет интересы новоявленного профи Данияра Елеусинова, считает, что казахстанец сможет успешно продолжить свою карьеру после ухода из любителей, сообщает Fightnews.com.
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«Я считаю, что в Казахстане неосвоенный рынок. Эта страна богата талантами. Если посмотреть статистику, то элитные казахстанские боксеры, которые переходят в профи, как правило, очень успешны. Они не теряются в профессионалах после успешной карьеры в любителях, — отметил Алтамура. — Данияр — резкий контрпанчер. У него быстрые ноги. И у него есть уверенность, присущая великим бойцам. Он не боится и идет вперед».
Напомним, 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом
В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.
В интервью Vesti.kz о подробностях перехода своего сына и подопечного рассказал Марат Елеусинов. Своим мнением о перспективах Данияра также поделился
Старший брат Данияра — 31-летний Даурен Елеусинов — в прошлом был чемпионом Казахстана среди любителей, а в 2014 году перешел в профессионалы. На данный момент он провел в США шесть боев, в которых одержал пять побед (четыре — нокаутом), а еще один поединок завершил ничьей. Как сообщил Марат Елеусинов, Даурен сменит промоутеров и будет выступать под эгидой компании младшего брата.
Также уже известно, что свой первый бой на
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