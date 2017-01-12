Промоутер: Казахстан богат талантами, а у Елеусинова есть уверенность, присущая великим бойцам

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«Я считаю, что в Казахстане неосвоенный рынок. Эта страна богата талантами. Если посмотреть статистику, то элитные казахстанские боксеры, которые переходят в профи, как правило, очень успешны. Они не теряются в профессионалах после успешной карьеры в любителях, — отметил Алтамура. — Данияр — резкий контрпанчер. У него быстрые ноги. И у него есть уверенность, присущая великим бойцам. Он не боится и идет вперед».

Напомним, 25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.

В интервью Vesti.kz о подробностях перехода своего сына и подопечного рассказал Марат Елеусинов. Своим мнением о перспективах Данияра также поделился вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко, а известный в прошлом боксер-профессионал Серикжан Ешмагамбетов объяснил, как ему нужно перестроиться в профи.

Старший брат Данияра — 31-летний Даурен Елеусинов — в прошлом был чемпионом Казахстана среди любителей, а в 2014 году перешел в профессионалы. На данный момент он провел в США шесть боев, в которых одержал пять побед (четыре — нокаутом), а еще один поединок завершил ничьей. Как сообщил Марат Елеусинов, Даурен сменит промоутеров и будет выступать под эгидой компании младшего брата.