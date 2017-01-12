Данияр Елеусинов: Я хочу стать чемпионом мира в профессионалах и запомниться как легенда!

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Казахстанец в феврале подпишет контракт с недавно созданной промоутерской компании MJA Entertainment`s из Австралии. Первый бой Елеусинов проведет в мае в Китае.

«Я очень рад. Хочу стать известным боксером не только в Китае, но и звездой спорта во всем мире. Я очень мотивирован, потому что переход в профессионалы — это выход на новый уровень. Я люблю бокс, я хочу стать чемпионом мира и запомниться как легенда! Свой стиль в ринге я бы назвал стилем контрпанчера», — считает Елеусинов.

Издание отмечает, что Казахстанская федерация бокса будет и дальше оказывать полную поддержку Елеусинову, в котором видят будущую суперзвезду спорта.

«Я рад, что Федерация поддерживает меня. Надеюсь, что их поддержка продолжится и в дальнейшем», — сказал Елеусинов.

25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в весовой категории до 69 килограммов. Его личным тренером в профессионалах останется отец Марат. Лагерь Елеусинова будет находиться во Флориде, где с ним также будут заниматься американские специалисты.

В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.

В интервью Vesti.kz о подробностях перехода своего сына и подопечного рассказал Марат Елеусинов. Своим мнением о перспективах Данияра также поделился вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко, а известный в прошлом боксер-профессионал Серикжан Ешмагамбетов объяснил, как ему нужно перестроиться в профи.

Старший брат Данияра — 31-летний Даурен Елеусинов — в прошлом был чемпионом Казахстана среди любителей, а в 2014 году перешел в профессионалы. На данный момент он провел в США шесть боев, в которых одержал пять побед (четыре — нокаутом), а еще один поединок завершил ничьей. Как сообщил Марат Елеусинов, Даурен сменит промоутеров и будет выступать под эгидой компании младшего брата.