Дэниэл Джейкобс: Чтобы воспользоваться недостатками Головкина нужен сильный ум
Американский боксер Дэниэл Джейкобс намерен использовать все свои возможности, чтобы нанести Геннадию Головкину первое поражение в его успешной профессиональной карьере, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Требуется
Думаю, 9 из 10 его прежних оппонентов были запуганы его силой и давлением. Но я хотел этого поединка. Я вызывал Головкина сразу после того, как WBA назначила этот бой. Многие люди говорили, что я не хочу драться
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