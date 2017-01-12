Дэниэл Джейкобс: Чтобы воспользоваться недостатками Головкина нужен сильный ум

«Требуется по-настоящему сильный ум, чтобы воспользоваться некоторыми из тех недостатков, которые мы видели в действиях Головкина против Брука. У Брука не было габаритов, размаха или силы для этого. Мы знали, что он не выиграет, но также знали, что он раскроет некоторые уязвимости GGG. Я боксер-панчер и у меня действительно хороший шанс.

Думаю, 9 из 10 его прежних оппонентов были запуганы его силой и давлением. Но я хотел этого поединка. Я вызывал Головкина сразу после того, как WBA назначила этот бой. Многие люди говорили, что я не хочу драться из-за того, что переговоры длились так долго. Но нет, я хотел этого по-настоящему. В Геннадии нет ничего такого, что пугает меня, чего я боюсь. Мы оба люди. Нам обоим может быть больно, это бокс. И пускай лучший из нас победит, — передает слова Джейкобса The Ring.