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https://sport.mail.ru/news/boxing/28404707/
12 января 2017, 14:40 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Чтобы воспользоваться недостатками Головкина нужен сильный ум

Американский боксер Дэниэл Джейкобс намерен использовать все свои возможности, чтобы нанести Геннадию Головкину первое поражение в его успешной профессиональной карьере, пишет Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс намерен использовать все свои возможности чтобы нанести Геннадию <span class=error>Головкину</span> первое поражение в его успешной профессиональной карьере пишет Sports.kz. Увеличить
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«Требуется по-настоящему сильный ум, чтобы воспользоваться некоторыми из тех недостатков, которые мы видели в действиях Головкина против Брука. У Брука не было габаритов, размаха или силы для этого. Мы знали, что он не выиграет, но также знали, что он раскроет некоторые уязвимости GGG. Я боксер-панчер и у меня действительно хороший шанс.

Думаю, 9 из 10 его прежних оппонентов были запуганы его силой и давлением. Но я хотел этого поединка. Я вызывал Головкина сразу после того, как WBA назначила этот бой. Многие люди говорили, что я не хочу драться из-за того, что переговоры длились так долго. Но нет, я хотел этого по-настоящему. В Геннадии нет ничего такого, что пугает меня, чего я боюсь. Мы оба люди. Нам обоим может быть больно, это бокс. И пускай лучший из нас победит, — передает слова Джейкобса The Ring.

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