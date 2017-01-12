Первый бой Данияра Елеусинова в профессионалах пройдет в Китае
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов проведет дебютный бой на профессиональном ринге в Китае. Об этом в интервью Fighnews.com сообщил его глава промоутерской компании MJA Entertainment`s Майк Алтамура.
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Датой первого поединка называется май, а возможным местом его проведения -Пекин. В феврале Елеусинов подпишет официальный контракт. Его промоутер хочет сделать казахстанца чемпионом мира за два года.
«По нашим планам, уже во втором или третьем бою Елеусинов будет драться за региональный пояс, а за два года — станет чемпионом мира, — говорит Алтамура. — Не нужно оказывать протекцию или оберегать ребят, обладающих таким элитным талантом. Как промоутер вы просто делаете необходимые разумные шаги и даете им немного времени, чтобы привыкнуть к профессиональному боксу. У меня есть уверенность, что через 18 месяцев он полностью адаптируется, а через два года выиграет титул чемпиона мира».
25-летний Елеусинов в августе 2016 года стал олимпийским чемпионом
В профессионалах Елеусинов будет выступать в полусреднем весе (до 66 килограммов). Более подробнее о конкурентах в этой категории вы можете прочитать здесь.
В интервью Vesti.kz о подробностях перехода своего сына и подопечного рассказал Марат Елеусинов. Своим мнением о перспективах Данияра также поделился
Старший брат Данияра — 31-летний Даурен Елеусинов — в прошлом был чемпионом Казахстана среди любителей, а в 2014 году перешел в профессионалы. На данный момент он провел в США шесть боев, в которых одержал пять побед (четыре — нокаутом), а еще один поединок завершил ничьей. Как сообщил Марат Елеусинов, Даурен сменит промоутеров и будет выступать под эгидой компании младшего брата.
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