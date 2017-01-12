Титов: Российский боксер Градович проведет следующий бой 6 мая в Екатеринбурге
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бывший чемпион мира по версии IBF россиянин Евгений Градович следующий бой проведет 6 мая в Екатеринбурге, заявил агентству «Р-Спорт» представитель боксера Алексей Титов.
Градович в мае 2015 года потерял пояс IBF в полулегком весе, потом боксер одержал две победы, а в апреле 2016 года потерпел второе поражение в карьере. После чего Градович подписал контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotion на три боя, один из которых прошел в сентябре 2016 года в Челябинске. Тот поединок против Эусебио Осехо из Никарагуа стал для боксера первым, который был проведен в России.
«У Евгения был запланирован бой на 18 февраля, но он получил травму руки. Следующий бой Евгений проведет 6 мая в Екатеринбурге, соперник подыскивается», — сказал Титов по телефону.
Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников также является клиентом RCC Boxing Promotion. Ранее менеджер россиянина Вадим Корнилов заявил «Р-Спорт», что боксер раздумывает о целесообразности продолжения карьеры.
«Хотим встретиться с Русланом. Думаем пригласить его на матч WSB Россия — Казахстан 3 февраля в Подольске и там уже поговорить. В принципе Руслан хотел вернуться, и у нас есть для него очень хорошее предложение — большой бой в России, но нужна личная встреча», — добавил Титов.
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