Титов: Российский боксер Градович проведет следующий бой 6 мая в Екатеринбурге

Градович в мае 2015 года потерял пояс IBF в полулегком весе, потом боксер одержал две победы, а в апреле 2016 года потерпел второе поражение в карьере. После чего Градович подписал контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotion на три боя, один из которых прошел в сентябре 2016 года в Челябинске. Тот поединок против Эусебио Осехо из Никарагуа стал для боксера первым, который был проведен в России.

«У Евгения был запланирован бой на 18 февраля, но он получил травму руки. Следующий бой Евгений проведет 6 мая в Екатеринбурге, соперник подыскивается», — сказал Титов по телефону.

Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников также является клиентом RCC Boxing Promotion. Ранее менеджер россиянина Вадим Корнилов заявил «Р-Спорт», что боксер раздумывает о целесообразности продолжения карьеры.

«Хотим встретиться с Русланом. Думаем пригласить его на матч WSB Россия — Казахстан 3 февраля в Подольске и там уже поговорить. В принципе Руслан хотел вернуться, и у нас есть для него очень хорошее предложение — большой бой в России, но нужна личная встреча», — добавил Титов.