Пакьяо и Ко. Кто ждет Данияра Елеусинова в полусреднем весе

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На кого равняться и на кого категорически не стоит.

Наверняка, чемпион Олимпийских игр в боксе будет ставить перед собой амбициозные цели в профи. Все-таки имя и достижения, а Данияр выиграл все, что можно в любителях, обязывают. Поэтому на начальном этапе важно грамотно действовать в продвижении карьеры.

Куратор и промоутер Елеусинова с ювелирной точностью должны составить работающий план выступлений, который в скором временем приведет к титулам. Тем более, что боксер имеет вес в спортивной среде. На Олимпиаде за ним подглядывал Мейвезер. Кроме того, нельзя забывать и хороших данных Данияра. Особенно это касается технической части.

Самый идеальный вариант развития профи-карьеры — это идти по стопам украинца Василия Ломаченко. Буквально три поединка ему потребовалось, чтобы стать чемпионом мира. На него и стоит равняться команде Елеусинова. Вернее, предпринимать те же действия его конторы. Главное, выбирать правильных соперников. С учетом того, что будет грамотно выстроен тренировочный процесс, и Елеусинов быстро адаптируется к новым условиям.

Но есть и иной путь, который намного легче. Можно просто зарабатывать (но не слишком много) на победах в поединках с ноунеймами. Брать третьесортных боксеров и бить их. В таком деле особых навыков от команды не требуется. Разве что провести переговоры и уговорить. Кстати, таких сейчас много боксеров. Но будем надеяться, что у Данияра цели серьезные. И он стремиться встретиться с лучшими.

А компания лучших в полусреднем весе собралась приличная. Бери ТОП-10 любой организации — все громкие имена. Для начала отметим чемпионов.

WBC. Тут правит балом непобежденный американец Дэнни Гарсия. 28-летний контр-панчер провел уже 32 поединка. На его счету 32 победы и 18 нокаутов. В марте его ждет серьезный объединительный поединок за титулы WBC и WBA с Китом Турманом. Кто еще? Перечислим ТОП-5. Амир Хан, Тимоти Брэдли, Эрл Спенс, Джесси Варгас, Чарльз Маньючи. На сегодняшний день надо стремиться к ним.

WBA. Чемпионом в этой категории является непобежденный Кит Турман. Турман имеет послужной список в 28 боев с 27-ю победами. Боксер не потерпел ни одного поражения (один бой является несостоявшимся). В 22 случаях завершал поединки досрочно. Следом за ним расположены Давид Аванесян, Тева Кирам, Ламонт Питерсон, Керман Лехаррага, Хосе Бенавидес. Можно, например, двигаться к чемпионству по этой линии. Тем более, что казахстанец Жанкош Тураров входит в ТОП-15 (11 место). А значит проложить себе быстрый путь вполне реально, учитывая любительские достижения Данияра.

IBF. Хорошо знакомый казахстанским любителям бокса британец Келл Брук обладает чемпионским поясом в этой версии. Правда, в своей карьере потерпел единственное поражение, которое нанес наш Геннадий Головкин. Ближайшими претендентами являются Эррол Спенс, Джефф Хорн, Андре Берто, Брэдли Скит, Константин Пономарев.

WBO. Чемпион данной организации вообще не нуждается в каком-то представлении. «Пакмэн», он же Мэнни Пакьяо стал чемпионом WBO в прошлом году, победив Джесси Варгаса. Это случилось после кратковременного завершения карьеры и последующего возвращения в ринг. Вот уж бой с кем точно стал бы для Данияра поединком мечты. Главное, чтобы Мэнни дождался взлета Елеусинова и не ушел к тому времени на пенсию. Ниже Пакьяо находятся Тимоти Брэдли, Джефф Хорн, Джесси Варгас, Эррол Спенс, Брэдли Скит.

Конечно, не только названные боксеры представляют интерес. Особенно на первых порах, когда надо адаптироваться. Мы указали лидеров в каждой организации, а значит тех, с кем Елеусинов мог бы встретиться за чемпионский титул.

Повторимся, сейчас главное выработать эффективную стратегию, которая приведет к титулам.