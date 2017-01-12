Пакьяо и Ко. Кто ждет Данияра Елеусинова в полусреднем весе
В любителях Данияр Елеусинов выступал в весовой категории до 69 килограммов. Однако при смене прописки Данияр решил опуститься ниже в весе. Как сказал его отец и тренер Марат Елеусинов, боксер будет выступать в категории до 66 килограммов. А это значит, что свой путь он начнет в полусреднем весе. В своем материале Vesti.kz составили список топовых боксеров, с которыми Елеусинов мог бы встретиться за титул чемпиона мира.
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На кого равняться и на кого категорически не стоит.
Наверняка, чемпион Олимпийских игр в боксе будет ставить перед собой амбициозные цели в профи.
Куратор и промоутер Елеусинова с ювелирной точностью должны составить работающий план выступлений, который в скором временем приведет к титулам. Тем более, что боксер имеет вес в спортивной среде. На Олимпиаде за ним подглядывал Мейвезер. Кроме того, нельзя забывать и хороших данных Данияра. Особенно это касается технической части.
Самый идеальный вариант развития
Но есть и иной путь, который намного легче. Можно просто зарабатывать (но не слишком много) на победах в поединках с ноунеймами. Брать третьесортных боксеров и бить их. В таком деле особых навыков от команды не требуется. Разве что провести переговоры и уговорить. Кстати, таких сейчас много боксеров. Но будем надеяться, что у Данияра цели серьезные. И он стремиться встретиться с лучшими.
А компания лучших в полусреднем весе собралась приличная. Бери ТОП-10 любой организации — все громкие имена. Для начала отметим чемпионов.
WBC. Тут правит балом непобежденный американец Дэнни Гарсия. 28-летний
WBA. Чемпионом в этой категории является непобежденный Кит Турман. Турман имеет послужной список в 28 боев с 27-ю победами. Боксер не потерпел ни одного поражения (один бой является несостоявшимся). В 22 случаях завершал поединки досрочно. Следом за ним расположены Давид Аванесян, Тева Кирам, Ламонт Питерсон, Керман Лехаррага, Хосе Бенавидес. Можно, например, двигаться к чемпионству по этой линии. Тем более, что казахстанец Жанкош Тураров входит в ТОП-15 (11 место). А значит проложить себе быстрый путь вполне реально, учитывая любительские достижения Данияра.
IBF. Хорошо знакомый казахстанским любителям бокса британец Келл Брук обладает чемпионским поясом в этой версии. Правда, в своей карьере потерпел единственное поражение, которое нанес наш Геннадий Головкин. Ближайшими претендентами являются Эррол Спенс, Джефф Хорн, Андре Берто, Брэдли Скит, Константин Пономарев.
WBO. Чемпион данной организации вообще не нуждается в
Конечно, не только названные боксеры представляют интерес. Особенно на первых порах, когда надо адаптироваться. Мы указали лидеров в каждой организации, а значит тех, с кем Елеусинов мог бы встретиться за чемпионский титул.
Повторимся, сейчас главное выработать эффективную стратегию, которая приведет к титулам.
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