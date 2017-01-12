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https://sport.mail.ru/news/boxing/28403480/
12 января 2017, 13:35 | Бокс | Sports.kz

Чавес-младший пристыдил Альвареса избеганием боя с Головкиным

Мексиканские боксеры Сауль «Канело» Альварес и Хулио Сезар Чавес-младший, стороны которых договариваются об их очном поединке, устроили перепалку в твиттере, пишет Sports.kz.

Мексиканские боксеры <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес и Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> стороны которых договариваются об их очном поединке устроили перепалку в <span class=error>твиттере</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Команды бойцов договорились провести бой 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов. Однако несогласие Чавеса вызвал предложенный ему гонорар.

«Не позволяй им относиться к тебе как к ребенку. Со вчерашнего дня у них на руках есть контракт. Подпиши его, и мы сможем устроить бой», — написал в твиттере Альварес.

«Люди знают — то, что ты пытаешься сделать по отношению к бойцу, с которым никогда не намеревался драться (Головкиным), несправедливо. Тебе следует быть скромнее, Канело», — ответил на реплику Чавес.

Промоутер Сауля Оскар де ла Хойя вмешался в дискуссию боксеров следующим сообщением:

«Чавес-младший, мы дали тебе возможность сразиться с Альваресом. У твоего менеджера есть контракт. Прекрати писать в твиттере ложь. Иди и подпиши контракт, и мы организуем бой 6 мая».

Напомним, оба мексиканца являются вероятными соперниками Геннадия Головкина в 2017 году.

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Абель Санчес: Чавес идет на слишком большую уступку Альваресу

Абель Санчес: Чавес идет на слишком большую уступку Альваресу

Известный тренер Абель Санчес считает, что у мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) есть шанс на победу в возможном поединке против соотечественника Сауля Альвареса (48−1−1, 33 КО) благодаря габаритному превосходству. При этом, по мнению Санчеса, Чавес пошёл слишком на большие уступки, согласившись драться в договорном весе до 74,8 кг.
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