Чавес-младший пристыдил Альвареса избеганием боя с Головкиным

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Команды бойцов договорились провести бой 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов. Однако несогласие Чавеса вызвал предложенный ему гонорар.

«Не позволяй им относиться к тебе как к ребенку. Со вчерашнего дня у них на руках есть контракт. Подпиши его, и мы сможем устроить бой», — написал в твиттере Альварес.

«Люди знают — то, что ты пытаешься сделать по отношению к бойцу, с которым никогда не намеревался драться (Головкиным), несправедливо. Тебе следует быть скромнее, Канело», — ответил на реплику Чавес.

Промоутер Сауля Оскар де ла Хойя вмешался в дискуссию боксеров следующим сообщением:

«Чавес-младший, мы дали тебе возможность сразиться с Альваресом. У твоего менеджера есть контракт. Прекрати писать в твиттере ложь. Иди и подпиши контракт, и мы организуем бой 6 мая».

Напомним, оба мексиканца являются вероятными соперниками Геннадия Головкина в 2017 году.