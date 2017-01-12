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https://sport.mail.ru/news/boxing/28403479/
12 января 2017, 13:34 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Чавес идет на слишком большую уступку Альваресу

Известный тренер Абель Санчес считает, что у мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) есть шанс на победу в возможном поединке против соотечественника Сауля Альвареса (48−1−1, 33 КО) благодаря габаритному превосходству. При этом, по мнению Санчеса, Чавес пошёл слишком на большие уступки, согласившись драться в договорном весе до 74,8 кг.

Известный тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> считает что у мексиканца Хулио <span class=error>Сезара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−2−1 32 КО) есть шанс на победу в возможном поединке против соотечественника <span class=error>Сауля</span> Альвареса (48−1−1 33 КО) благодаря габаритному превосходству. При этом по мнению <span class=error>Санчеса</span> <span class=error>Чавес</span> пошёл слишком на большие уступки согласившись драться в договорном весе до 748 кг. Увеличить
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Напомним, что в настоящее время команды Чавеса и Альвареса продолжают переговоры о бое, который может состояться 6 мая.

«Думаю, Альварес победит благодаря скорости. Но я всё же даю Чавесу шанс. Он больше соперника, а значит тоже может взять верх. Хотя победит наверняка Сауль, — цитирует Абеля Boxingscene. — Вообще я был удивлён, что Чавес согласился на бой в 74,8 кг. Он выглядел опустошённым на взвешивании перед последним поединком, и ему определённо будет сложно сделать этот вес. Как по мне, это слишком большая уступка».

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