Абель Санчес: Чавес идет на слишком большую уступку Альваресу
Известный тренер Абель Санчес считает, что у мексиканца Хулио Сезара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) есть шанс на победу в возможном поединке против соотечественника Сауля Альвареса (48−1−1, 33 КО) благодаря габаритному превосходству. При этом, по мнению Санчеса, Чавес пошёл слишком на большие уступки, согласившись драться в договорном весе до 74,8 кг.
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Напомним, что в настоящее время команды Чавеса и Альвареса продолжают переговоры о бое, который может состояться 6 мая.
«Думаю, Альварес победит благодаря скорости. Но я всё же даю Чавесу шанс. Он больше соперника, а значит тоже может взять верх. Хотя победит наверняка Сауль, — цитирует Абеля Boxingscene. — Вообще я был удивлён, что Чавес согласился на бой в 74,8 кг. Он выглядел опустошённым на взвешивании перед последним поединком, и ему определённо будет сложно сделать этот вес. Как по мне, это слишком большая уступка».
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