Абель Санчес: Чавес идет на слишком большую уступку Альваресу

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Напомним, что в настоящее время команды Чавеса и Альвареса продолжают переговоры о бое, который может состояться 6 мая.

«Думаю, Альварес победит благодаря скорости. Но я всё же даю Чавесу шанс. Он больше соперника, а значит тоже может взять верх. Хотя победит наверняка Сауль, — цитирует Абеля Boxingscene. — Вообще я был удивлён, что Чавес согласился на бой в 74,8 кг. Он выглядел опустошённым на взвешивании перед последним поединком, и ему определённо будет сложно сделать этот вес. Как по мне, это слишком большая уступка».