Акбербаев привел факты из жизни Джейкобса и объяснил, почему он даст достойный бой Головкину

Их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке, и будет транслироваться в прямом эфире телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).



«Соперник Гены — очень хороший боксер и сильный духом человек. Немного фактов о нем: в 2010 году ему дали шанс побороться за вакантный титул чемпиона мира WBO, который он использует. Ему противостоял на тот момент еще неизвестный Дмитрий Пирог. Каким был результат, думаю, все помнят. Россиянин нокаутировал Джейкобса в пятом раунде. После того боя американцу был поставлен диагноз саркома кости (один из видов рака костей). Парню сделали операцию, химиотерапию и всевозможные процедуры.



О занятиях боксом даже речи не шло. Но американец решил бороться и победил. В 2014 году он завоевал титул “регулярного” чемпиона WBA, тем самым став первым чемпионом мира, которому удалось победить рак. Затем он создал фонд, помогающий людям со страшными диагнозами бороться и жить дальше. Дэниэл заслуживает огромное уважение за то, что он сделал.



Головкин уже успел назвать Джейкобса своим самым серьезным соперником. Американец силен и мотивирован. Ему нужно обязательно выигрывать, причем ярко, так как он бьется “дома”. Он пойдет до конца, но на сколько — это уже зависит от GGG. Безусловно, я уверен в победе нашего чемпиона, а вот предсказывать результат по раундам я не буду. Пусть это останется интригой. Давайте лучше все вместе соберемся рано утром перед экранами телевизоров, и порадуемся еще одной победе нашего героя», — сказал Акбербаев.