Джейкобс рассказал, что почувствовал, глядя в глаза Головкину

«Я заглянул ему прямо в глаза. Такие моменты трудно описать, но это было сильно. Я не почувствовал ни страха в моем сердце, ни нервозности в теле. Я был лишь сконцентрирован. Дуэль взглядов длилась всего 10−15 секунд, но я увидел и почувствовал все, что мне нужно было знать по мере моего психологического состояния для того, чтобы провести хороший лагерь и быть готовым к бою. Когда Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард и другие великие боксеры встречались с труднейшими вызовами их жизни, они были уверены в своих способностях. Это и отличает чемпионов от претендентов и всех остальных. Я верю, что у меня чемпионский менталитет», — сказал Джейкобс в интервью Fight Hype.