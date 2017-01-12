Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28403206/
12 января 2017, 13:09 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс рассказал, что почувствовал, глядя в глаза Головкину

Американец Дэниэл Джейкобс рассказал о своих чувствах во время дуэли взглядов с непобежденным Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Американец <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс рассказал о своих чувствах во время дуэли взглядов с непобежденным Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я заглянул ему прямо в глаза. Такие моменты трудно описать, но это было сильно. Я не почувствовал ни страха в моем сердце, ни нервозности в теле. Я был лишь сконцентрирован. Дуэль взглядов длилась всего 10−15 секунд, но я увидел и почувствовал все, что мне нужно было знать по мере моего психологического состояния для того, чтобы провести хороший лагерь и быть готовым к бою. Когда Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард и другие великие боксеры встречались с труднейшими вызовами их жизни, они были уверены в своих способностях. Это и отличает чемпионов от претендентов и всех остальных. Я верю, что у меня чемпионский менталитет», — сказал Джейкобс в интервью Fight Hype.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Избегая Головкина, ты должен быть скромнее, «Канело». Как Чавес и Альварес повздорили в Сети

«Избегая Головкина, ты должен быть скромнее, «Канело». Как Чавес и Альварес повздорили в Сети

Переговоры о бое между мексиканцами Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим идут уже несколько недель. Напряжение накалилось до такого, что боксеры вступили в перепалку в социальной сети, сообщает boxingscene.com.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Головкин рассказал о любимой музыке и сексе перед боем

Головкин назвал имена главных «уклонистов» от боя с ним

Джейкобс считает Головкина россиянином