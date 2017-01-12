«Избегая Головкина, ты должен быть скромнее, «Канело». Как Чавес и Альварес повздорили в Сети

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Предварительной датой поединка называется 6 мая. Бой пройдет в промежуточном весе в 165 фунтов — этот момент уже согласован. Но камнем преткновения является финансовый вопрос.

Альварес, действующий чемпион WBO в первом среднем весе, первым не выдержал, что контракт все еще не подписан. Свое возмущение он выразил в «Твиттере», обратившись в Чавесу-младшему.

«Не позволяй обращаться с тобой, как с ребенком. Контракт находится у твоих людей со вчерашнего дня. Подпиши, и мы организуем этот бой», — написал «Канело».

Сын легендарного Хулио Сезара Чавеса, в свою очередь, не стал медлить с ответом. Он посчитал, что Альварес не в том положении, чтобы давить на него. Ведь это «Канело» предпочел отдать пояс WBC Головкину, вместо того, чтобы выйти против него на ринг. Да и то, что Альварес встретится с GGG в сентябре, тоже вызывает сомнения.

«Все знают — то, что ты пытаешься сделать, чтобы избежать боя с Головкиным, нечестно. Ты должен быть скромнее, «Канело», — написал Чавес-младший в «Твиттере» в ответ.

Тут уже не смог промолчать промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя, который тоже ответил в социальной сети: «Чавес-младший, мы предоставили тебе возможность драться с “Канело”. Контракт у твоего менеджера. Прекрати твитить ложь, иди и подпиши, и мы встретимся шестого мая».