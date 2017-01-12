Промоутер Ковалёва: Мы по-прежнему ждём ответа от команды Уорда по поводу реванш

«Мы всё ещё ждём ответа от Roc Nation, чтобы начать переговоры о реванше. Надеюсь, вскоре всё это будет позади», — цитирует Дуву BoxingScene.



В ноябре прошлого года Ковалёв уступил Уорду титулы чемпиона мира по версиям IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, проиграв спорным решением судей.