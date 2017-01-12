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12 января 2017, 12:53 | Бокс | Чемпионат.com

Промоутер Ковалёва: Мы по-прежнему ждём ответа от команды Уорда по поводу реванш

Американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы российского боксёра Сергея Ковалёва, сказала, что команда Андре Уорда всё ещё не вступила в переговорный процесс об организации матча-реванша.

«Мы всё ещё ждём ответа от Roc Nation, чтобы начать переговоры о реванше. Надеюсь, вскоре всё это будет позади», — цитирует Дуву BoxingScene.

В ноябре прошлого года Ковалёв уступил Уорду титулы чемпиона мира по версиям IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, проиграв спорным решением судей.
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