Промоутер Ковалёва: Мы по-прежнему ждём ответа от команды Уорда по поводу реванш
Американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы российского боксёра Сергея Ковалёва, сказала, что команда Андре Уорда всё ещё не вступила в переговорный процесс об организации
матча-реванша.
«Мы всё ещё ждём ответа от Roc Nation, чтобы начать переговоры о реванше. Надеюсь, вскоре всё это будет позади», — цитирует Дуву BoxingScene.
В ноябре прошлого года Ковалёв уступил Уорду титулы чемпиона мира по версиям IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, проиграв спорным решением судей.
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