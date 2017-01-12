Григорий Стангрит: Мне трудно поверить в бой Ислам — Альварес
Комментатор бокса на телеканале «Матч ТВ» Григорий Стангрит поделился со Sports.kz мнением о том, возможен ли поединок между казахстанцем Канатом Исламом и мексиканцем Саулем Альваресом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мне сложно поверить в этот бой. Возможно, это просто инструмент давления на
Напомним, сайт Fightnews.com сообщил о возможном проведении боя 6 мая на арене AT&T Stadium (домашний стадион команды НФЛ «Даллас Ковбойз») в Арлингтоне, штат Техас.
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