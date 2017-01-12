Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28402732/
12 января 2017, 12:36 | Бокс | Sports.kz

Григорий Стангрит: Мне трудно поверить в бой Ислам — Альварес

Комментатор бокса на телеканале «Матч ТВ» Григорий Стангрит поделился со Sports.kz мнением о том, возможен ли поединок между казахстанцем Канатом Исламом и мексиканцем Саулем Альваресом.

Комментатор бокса на телеканале Матч ТВ Григорий <span class=error>Стангрит</span> поделился со Sports.kz мнением о том возможен ли поединок между <span class=error>казахстанцем</span> Канатом Исламом и мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мне сложно поверить в этот бой. Возможно, это просто инструмент давления на Чавеса-младшего, — сказал Стангрит.

Напомним, сайт Fightnews.com сообщил о возможном проведении боя 6 мая на арене AT&T Stadium (домашний стадион команды НФЛ «Даллас Ковбойз») в Арлингтоне, штат Техас.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Головкин рассказал о любимой музыке и сексе перед боем

Головкин назвал имена главных «уклонистов» от боя с ним

Джейкобс считает Головкина россиянином