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— Мне сложно поверить в этот бой. Возможно, это просто инструмент давления на Чавеса-младшего, — сказал Стангрит.



Напомним, сайт Fightnews.com сообщил о возможном проведении боя 6 мая на арене AT&T Stadium (домашний стадион команды НФЛ «Даллас Ковбойз») в Арлингтоне, штат Техас.