Стала известна весовая категория Данияра Елеусинова на профи-ринге

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— Были проведены переговоры, но официальный контракт подпишем в феврале, — рассказал отец боксера.

— А в какой весовой категории будет выступать Данияр?

— В профессиональном боксе боксер готовится к одному бою. За сутки взвешиваются, а потом — восстанавливаются. На любительском ринге утром прошел взвешивание, вечером — бой. Держать вес очень сложно. В профессиональном боксе люди по семь-восемь килограмм «гоняют», а за полтора суток до боя восстанавливаются после взвешивания. В «любителях» такое невозможно. Посмотрим, как будет.

— То есть еще нет определенности с весовой категорией?

— Где-то до 66 килограммов.

— То есть не 69, в которой выступал Данияр?

— Нет, не в 69. В профессиональном боксе люди с 80 «гоняют» до 69 килограммов. Поэтому выбрали эту категорию.

— А «рабочий» вес у Данияра какой?

— 72 килограмма.

— А какие условия контракта? Где будет дебют?

— Пока оглашать не будем. Как только официально подпишем, то объявим.

— А почему выбор пал на эту промоутерскую компанию? Ведь известно, что были предложения из России и США.

— Они предложили нам лучшие условия, чем известные промоутерские компании.

— Есть мнение, что у Данияра игровой стиль, и ему нужно будет что-то изменить в сторону жесткости перед дебютом на профи-ринге. Понятно, что готовите его Вы. Но, наверное, будет приглашен тренер с опытом на профи-ринге?

— Да, будет еще американский тренер, который поможет Данияру перейти на профессиональный стиль.

— А старший брат Данияра, Даурен, будет выступать за эту же промоутерскую компанию?

— Да, он разорвал контракт с прежней компанией. Контракт у него не такой, конечно, как у Данияра, тот ведь олимпийский чемпион, но лучше, чем был прежде.

Напомним, ранее стало известно, что олимпийский чемпион и капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов перешел на профессиональный ринг. Ожидается, что в ближайшее время по тому же путь может пойти и супертяжеловес Иван Дычко. Что касается Елеусинова, то перед дебютом ему предлагают внести серьезные коррективы в свой бокс.