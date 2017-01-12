Стала известна весовая категория Данияра Елеусинова на профи-ринге
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов определился с весовой категорией, в которой он будет выступать на профессиональном ринге. Подробности перехода корреспонденту Vesti.kz рассказал отец и тренер боксера Марат Елеусинов.
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— Были проведены переговоры, но официальный контракт подпишем в феврале, — рассказал отец боксера.
— А в какой весовой категории будет выступать Данияр?
— В профессиональном боксе боксер готовится к одному бою. За сутки взвешиваются, а потом — восстанавливаются. На любительском ринге утром прошел взвешивание, вечером — бой. Держать вес очень сложно. В профессиональном боксе люди по
— То есть еще нет определенности с весовой категорией?
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— То есть не 69, в которой выступал Данияр?
— Нет, не в 69. В профессиональном боксе люди с 80 «гоняют» до 69 килограммов. Поэтому выбрали эту категорию.
— А «рабочий» вес у Данияра какой?
— 72 килограмма.
— А какие условия контракта? Где будет дебют?
— Пока оглашать не будем. Как только официально подпишем, то объявим.
— А почему выбор пал на эту промоутерскую компанию? Ведь известно, что были предложения из России и США.
— Они предложили нам лучшие условия, чем известные промоутерские компании.
— Есть мнение, что у Данияра игровой стиль, и ему нужно будет
— Да, будет еще американский тренер, который поможет Данияру перейти на профессиональный стиль.
— А старший брат Данияра, Даурен, будет выступать за эту же промоутерскую компанию?
— Да, он разорвал контракт с прежней компанией. Контракт у него не такой, конечно, как у Данияра, тот ведь олимпийский чемпион, но лучше, чем был прежде.
Напомним, ранее стало известно, что олимпийский чемпион и капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов перешел на профессиональный ринг. Ожидается, что в ближайшее время по тому же путь может пойти и супертяжеловес Иван Дычко. Что касается Елеусинова, то перед дебютом ему предлагают внести серьезные коррективы в свой бокс.
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