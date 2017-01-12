Специалист рассказал, что нужно переделать Елеусинову в своем стиле перед дебютом в профи

«Данияр — боксер игрового стиля. Сложно сказать, как у него сложится в профессиональном боксе. На первых этапах, когда бои будут по четыре-шесть раундов, ему будет полегче, но потом… Многое зависит от того, кто будет его соперником. Ясно, что на первых порах они не будут какими-то «суперменами», но дальше будет по-другому. Помнится, прежде могли олимпийским чемпионам сразу сделать титульный бой… Но так было давно.

Что касается стиля Данияра, то такой выраженной жесткости в его ведении боя нет. Нет силового удара, чтобы пробить и остановить противника. Вспомним даже последний бой Данияра на Олимпиаде с боксером из Узбекистана. Были у Елеусинова определенные проблемы. Соперник бегал за ним, и каждый раз руками показывал, давай встанем и подеремся. А в профессионалах будет еще сложнее.

После Олимпиады 1996 года, когда изменили правила, бокс стал более игровым. Нужно было просто «отбегаться», а силовой стиль уходил в историю. Красота бокса ушла. А что означает для нас бокс? Это драка. Но драка с умом. Зрители любят, когда боксера отправляют в нокдаун или нокаут. Жесткие удары. Зрелище. Поэтому, я не знаю, что будет с Елеусиновым. Скорее всего, те люди, которые подписали с ним контракт, будут его «переделывать».

В игровом боксе мало жестких ударов. Мало таких боксеров, которые могут в движении жестко бить. Понимаете, чтобы жестко ударить, нужно плотно стоять на ногах. Поэтому очень многое зависит от того, кто будет готовить Данияра для дебюта в профессионалах, от тренера его нового. Данияр парень опытный, чемпион мира и Олимпиады. Но нужно понимать, что проходящее в «любителях» может не пройти в профессионалах. У Данияра есть скорость. Он очень быстр в ринге. Но если бой затянется, и наступит утомление, могут возникнуть проблемы. Но я надеюсь, что Данияр и среди профессионалов добьется результата. Важно грамотно выстроить работу с тренером, — считает Ешмагамбетов.

Напомним, ранее было объявлено о переходе олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова на профессиональный ринг. Ожидается, что в ближайшее время по тому же путь может пойти и супертяжеловес Иван Дычко.